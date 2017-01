Rechtes Video zum Husarenhof aufgetaucht Recherchen des MDR-Magazins „exakt“ bringen neue Details zum Brand des Hauses und zur rechten Szene in Bautzen ans Licht. Der Staatsanwalt ermittelt.

Ausschnitt aus einem Handy-Video, das von einem Bauarbeiter nach dem Brandanschlag im Husarenhof aufgenommen wurde. „Hier, das können sie noch bewohnen, die Kanaken“, kommentiert der Mann die Bilder. © Quelle: mdr

Es ist Februar 2016: Ein Dachdecker begutachtet die Schäden am ehemaligen Hotel Husarenhof in Bautzen. Wenige Tage zuvor war das Haus in Flammen aufgegangen. Bis zu 300 Flüchtlinge wollte der Landkreis dort unterbringen. Die Tat erweist sich als Brandstiftung und bringt Bautzen bundesweit in die Schlagzeilen. Aufgeklärt ist sie bis zum heutigen Tag nicht. Mit dem Handy hält der Mann die Bilder der Zerstörung fest: Im Dach des Hauses klaffen riesige Löcher, verkohlte Balken ragen in den Himmel, weißer Löschschaum bedeckt den Boden.

Das wackelige Video ist nur wenige Sekunden lang, dennoch beschäftigt es mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Görlitz. Denn der Dachdecker lässt seiner Freude über den Anblick freien Lauf: „Kameraden, Sieg Heil! Gute Arbeit geleistet“, kommentiert er aus dem Hintergrund. Dann wendet er sich um und filmt einen Teil des Dachbodens, der nicht zerstört wurde: „Hier, das können sie noch bewohnen, die Kanaken“, lässt er seine Zuschauer wissen. – Entstanden ist die Aufnahme vor einem knappen Jahr.

Erstmals öffentlich gezeigt wurde sie am Mittwochabend im Magazin „exakt“ des MDR-Fernsehens. Das Material sei der Redaktion zugespielt worden, teilt die Redaktion mit. Das Handy-Video ist Teil eines sechsminütigen TV-Beitrags, der die rechte Szene in Bautzen beleuchtet. Anhand mehrerer Beispiele zeigt Autor Arndt Ginzel, wie eng die Akteure miteinander vernetzt sind. So bestehen bei etlichen rechten Straftaten, die sich 2016 in der Stadt ereignet haben, auffällige Verbindungen zwischen den Tatverdächtigen.

Als Beispiel nennt der Beitrag einen Vorfall von Anfang November. Damals bedroht ein 29-jähriger Deutscher einen Mann aus Libyen mit einer Schreckschusswaffe und gibt dabei auch einen Schuss ab. Noch in derselben Nacht wird der Tatverdächtige festgenommen.

Nach „exakt“-Recherchen handelt es sich um den Bautzener Robert S. Dieser macht aus seiner Gesinnung keinen Hehl: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite ein Schwarz-Weiß-Foto von Bautzen mit der Aufschrift „Nazikiez“ und einem Verweis auf die bekannte rechte Facebookseite „StreamBZ“.

Ebenfalls auf Facebook ist S. mit Michael H. befreundet. Der 21-Jährige wurde im November vom Amtsgericht Bautzen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt – unter anderem, weil er sich während des Husarenhof-Brandes mit Einsatzkräften angelegt und Widerstand geleistet hatte.

Von Michael H. wiederum führt den MDR-Recherchen zufolge eine Spur zum Brandanschlag auf das Spreehotel. Mitte Dezember hatten drei Männer aus Bautzen Molotowcocktails über den Zaun der Flüchtlingsunterkunft geworfen. Mit einem von ihnen soll Michael H. befreundet sein. Kurz vor Weihnachten durchsuchten Polizisten die Wohnungen der Tatverdächtigen. Die Männer wurden festgenommen.

Mit Konsequenzen muss nun auch der Dachdecker rechnen, der das Husarenhof-Video drehte. Wie Till Neumann von der Staatsanwaltschaft Görlitz am Donnerstag sagte, ermittelt seine Behörde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem berichtet der MDR, die Firma, für die der Mann tätig war, habe ihn entlassen. (SZ/us)

