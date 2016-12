Rechte Plakate am Müllcontainer Eine Gruppierung macht auf den Plakaten Stimmung gegen Flüchtlinge.

So sehen die Plakate aus, die jetzt in Radeberg aufgetaucht sind. © privat

An den Altflaschencontainern im Radeberger Wohngebiet am Sandberg haben Unbekannte Plakate der sogenannten „Ein-Prozent-Bewegung“ angebracht. Die rechte Gruppierung macht darauf Stimmung gegen Flüchtlinge. Sie stellt dabei Zahlen in den Raum, wie viel Geld in einige aufgeführte Flüchtlingsprojekte in Berlin und Dresden fließt, während angeblich weder für Kitas noch für Schulen oder Obdachlose Finanzmittel da wären, wie es auf den Plakaten heißt.

Dass aber beispielsweise gleich neben den Containern am Sandberg vor einiger Zeit ein moderner Kindergarten entstanden ist, passt dabei eigentlich nicht so recht ins rechte Bild … Auch, dass Radeberg in den kommenden Jahren kräftig investieren wird – nicht zuletzt ins Thema Bildung – wird auf den Plakaten ebenfalls nicht erwähnt. So soll beispielsweise ja die Pestalozzi-Oberschule ausgebaut werden, zudem werden derzeit gleich zwei neue Sport- und Mehrzweckhallen den Grundschulen in den Ortsteilen Großerkmannsdorf und Ullersdorf gebaut, wofür insgesamt runde sechs Millionen Euro ausgegeben werden. Und auch, dass aktuell und in den kommenden Jahren im nahen Dresden Millionen in zahlreiche Schul- und Kita-Neubauten fließen, findet sich auf diesen Plakaten nicht wieder. (szo)

