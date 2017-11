Rechte Parolen in Hofkirche geschmiert

Dresden. Zugriff am Mittwochvormittag: Ein 36-jähriger Deutscher hat in der Hofkirche nicht nur rechte Parolen skandiert, sondern diese auch in das Gotteshaus gekritzelt.

Kirchenmitarbeiter wurden gegen 9.30 Uhr auf den lautstarken Mann aufmerksam und sahen dabei, wie er mit einem roten Permanentmarker die Innenwände der Kathedrale mit rechten Sprüchen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmierte.

Die Polizei rückte an und stellte den Mann in unmittelbarer Nähe der Kirche. Der 36-Jährige wurde festgenommen, seine Aktion zieht weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sich. (mja)

