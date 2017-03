Rechte Parolen gerufen Polizei nimmt Ermittlungen wegen einer lautstarken Feier-Runde in einer Wohnung auf.

Anwohner hatten am Freitagabend gegen 22 Uhr die Polizei verständigt, da aus einer Wohnung an der Dr.-Külz-Straße übermäßiger Lärm drang. Zudem riefen die in der Wohnung anwesenden Personen mehrfach „Sieg heil“.

Die eingesetzten Beamten konnten diese Rufe und erheblichen Lärm aus der Wohnung vernehmen. Nach Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte wurde letztlich die Identität der sieben in der Wohnung befindlichen Personen festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen zwei Frauen (32/36) und fünf Männer (25/26/30/33/33) aufgenommen.

