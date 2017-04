Rechte Parolen gebrüllt

Unfall mit zwei Verletzten Riesa. Ein Honda (Fahrerin 66) stieß am Montagnachmittag auf der Rostocker Straße/Leipziger Straße mit einem Opel (Fahrerin 29) zusammen. Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro.

Auffahrunfall mit einem Verletzten Radebeul. Ein Seat befuhr die Meißner Straße, als die Fahrerin (33) in Höhe Hainstraße einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Toyota (Fahrerin 48) zu spät bemerkte. In der Folge fuhr sie auf den Wagen auf und schob diesen auf einen Peugeot (Fahrerin 37). Die 33-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

Zeugen zu Unfall auf A4 gesucht Nossen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der A 4 zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff. Ein silberfarbener Mercedes war auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs und wechselte in den linken Fahrstreifen. Dabei fuhr er auf einen schwarzen VW Passat auf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Angaben zu dem Mercedes machen kann, wird gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter 0351/4832233 zu melden.

Traktor fuhr gegen Zaun Sacka. Ein 25-Jähriger war mit einem Traktor auf der Großenhainer Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und daraufhin gegen einen Gartenzaun sowie eine Mauer prallte. Der Mann blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.