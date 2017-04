Rechte Parolen gebrüllt Vier Jugendliche grölen vor einer Asylunterkunft rechte Sprüche. Die Polizei kann sie stellen.

Die Polizei hat am Sonnabend vier junge Leute gestellt, die vor einer Asylunterkunft in Moritzburg rechte Parolen gerufen haben. Nach einem Zeugenhinweis erwischten die Beamten zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren gegen 20.10 Uhr an der Straße am Knabenberg. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SZ)

