Kolumne „Wellers Woche“ Rechte Panik Ich bin dann mal weg – nichts anderes wünscht sich ein NPD-Stadtrat. Oder: zappenduster im Supermarkt.

Nazis sind doof und haben kleine P..., ist eine landläufige Meinung. Doch eigentlich ist alles ganz anders: Das lässt sich zumindest aus einer Anfrage eines NPD-Stadtrates ablesen. Demnach sind Nazis eigentlich arme, ängstliche Wesen, die einfach nur schnell weg wollen.

Hartmut Krien, seines Zeichens Nazi, heute wird das auch NPD-Stadtrat genannt, macht sich Sorgen um die Edeka-Kaufhalle an der Zamenhofstraße. Oder besser, wie man dort wieder herauskommt. „Konkret geht es um die Möglichkeit, die Kaufhalle ohne Einkauf wieder verlassen zu können, ohne minutenlang an der Kasse anzustehen“, schreibt er. Denn früher, obwohl da freilich alles besser war, sei das eine „echte Kletterei“ gewesen. Nun gut, wir fragen uns schon, warum ein Rechtsextremer irgendwo an der Kasse herumkraxelt. „Mein Gipfelsturm“, quasi als „Mein-Kampf“-Ansage an die „Etablierten“, oder so.

Dass man aus Supermärkten traditionell nicht einfach so herausspazieren kann, könnte auch reiner Selbstschutz gegen Ladendiebe sein. Davon scheint Krien noch nie etwas gehört zu haben. Obwohl der sich doch über die klauenden „Asylanten“, wie er sie nennt, permanent aufregt. Aber das scheint er hier mal auszublenden. Womit wir an dieser Stelle nicht unterstellen wollen, dass Kletter-Krien in Wahrheit ein verhinderter Ladendieb ist. Nur, damit hier kein falscher Eindruck entsteht.

Aber sei es drum: Krien geht es darum, möglichst schnell wieder aus einem Laden herauszukommen. Das könnte am mangelnden Sicherheitsgefühl liegen. Zwar haben Nazis ja generell keine Angst, außer vor Überfremdung. Aber wenn dann die Antifa mitbekommt, wo Krien kauft, also an der Zamenhofstraße, könnte diese ja dort auf Nazi-Jagd gehen. Dass er da die

Beine in die Hand nimmt und einfach nur weg will, ist nachvollziehbar.

Wir denken aber, das Problem geht viel tiefer. Eigentlich leidet Krien an Klaustrophobie. Ist ja auch logisch: Stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Supermarkt, plötzlich stellt sich ein Ausländer vor die Deckenlampe – die sind ja meist groß und dunkel – plötzlich ist es zappenduster im engen Raum, und man will einfach nur weg. Klong, rennt man gegen die Sperre an der Kasse, und das passiert zwei bis zwölf Mal. Da kann man ja nur Panik bekommen.

Generell scheint sich Krien sehr fürs Einkaufen zu interessieren. Nein, wir machen jetzt nicht den Witz mit der Shopping-Queen, das wäre unangemessen. Er ist ein aufrechter Einkäufer. Zum Haushalt hat er beantragt, dass die Aufstockung beim gemeindlichen Vollzugsdienst nicht dafür verwendet werden darf, dass Autofahrer vor Lebensmittelmärkten Knöllchen bekommen, wenn sie die Parkscheibe vergessen. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir machen uns jetzt auch nicht über Rechtschreibung und Grammatik in dem Antrag lustig. Nur am Rande: Das ist Privatgelände, da kontrollieren gar keine Politessen!

Wir lernen also: Nazis sind auch irgendwie Menschen. Die ganzen Vorurteile über sie sind aber eine Geschichte voller Missverständnisse. Oder doch nicht?

