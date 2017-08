Rechte machen mobil Aktionen von patriotischen Gruppen nehmen in Zittau ein völlig neues Ausmaß an. Das stößt nicht nur auf Kritik.

zurück Bild 1 von 2 weiter Fahrzeuge in Zittau wurden aus mutmaßlich politischen Gründen beschmiert. © privat Fahrzeuge in Zittau wurden aus mutmaßlich politischen Gründen beschmiert.

Aufkleber mit arabischen Schriftzeichen wurden überall in der Stadt angebracht.

Zittau. Auf dem Markt haben mehrere geklebt, auch an der Dresdner Straße sind Aufkleber entdeckt worden. Auf den Aufklebern steht mit arabischen Schriftzeichen und deutscher Aufschrift sinngemäß „Kehrt in die Heimat zurück! Sie braucht euch!“. Bereits Mitte Juni hatte ein Zeuge drei Personen beobachtet, wie sie derartige Aufkleber auf Schaufensterscheiben angebracht haben. In den vergangenen Tagen sind erneut Aufkleber dieser Art im Stadtgebiet aufgetaucht. Der Polizei seien insgesamt sechs Fälle bekannt, teilt Pressesprecher Thomas Knaup mit. Sie sind der Staatanwaltschaft Görlitz zur weiteren Entscheidung vorgelegt worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aber noch an, fügt Knaup hinzu.

Immerhin gibt es im sozialen Netzwerk Facebook ein Bekennerschreiben. Die sogenannte Gruppe „Zittau mit Zukunft“ gibt darin zu, hinter der Aktion zu stecken. Die selbst ernannten Patrioten wollen nach eigener Aussage die Migranten daran erinnern, dass ihr Aufenthalt in Deutschland zeitlich begrenzt sei und sie in ihrer Heimat dringend gebraucht werden.

„Zittau mit Zukunft“ bekennt sich auf seiner Facebook-Seite darüber hinaus auch zur Störaktion während des Lichtspektakels „Ring of Feier“. Dabei sind unerlaubt rechte Parolen wie „Menschenrecht auf Bewahrung der Heimat“ an das Hörsaalgebäude der Zittauer Hochschule projiziert worden. Bürger riefen daraufhin die Polizei, die die Personalien der Täter aufnahm. Die Veranstalter von „Ring of Feier“ distanzierten sich im Nachgang klar von dieser unerfreulichen, politischen Instrumentalisierung ihrer Veranstaltung. Für die Linken ist die Aktion beim Lichterfest nur eine von vielen. Rechte Aktionen nehmen in Zittau ein völlig neues Ausmaß an. „Wir beobachten schon seit Längerem ein Ansteigen rechter Aktivitäten in Zittau,“ sagt Marie Wobst, Mitglied im Görlitzer Kreisvorstand der Linken.

Knapp ein Jahr ist es her, da wurden verschiedene Objekte in Zittau – unter anderem das Café Emil und der Graffiti- und Skateshop „Fame“ – mit Buttersäure angegriffen. Im Herbst davor sind es Farbbeutel gewesen. Zu den damaligen Zielen gehörten auch die Hillersche Villa sowie die Innere Weberstraße 18.

Der Skateshop „Fame“ ist nun erneut Opfer einer rechten Aktion geworden. In der Nacht zum 18. August haben Unbekannte den Laden in der Inneren Weberstraße und den Bulli besprüht und mit rechten Aufklebern beklebt. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an“, erklärt Polizeisprecher Knaup.

Die Aufkleber mit den arabischen Schriftzeichen sind für die Linken ein weiteres Beispiel für das Erstarken der rechten Szene. Während diese Aufkleber hauptsächlich an Verkehrszeichen, Stromkästen, Parkautomaten, Laternen, Bänken und Mülleimer angebracht wurden, sind jüngst auch Fahrzeuge, die an der Neustadt und Albertstraße geparkt waren, mit Anti-Merkel-Stickern beklebt worden. Diese tragen Hinweise auf den Verein „Ein Prozent“, der sich im Februar 2016 gründete und seinen Sitz in Oybin hat. Der Verein bezeichnet sich selbst als „Deutschlands größtes patriotisches Bürgernetzwerk“, das nach eigenen Angaben inzwischen 40 000 Personen bundesweit unterstützen. „Ein Prozent“ hat laut Medienberichten Verbindungen zu Pegida, der Alternative für Deutschland (AfD) und der Identitären Bewegung.

„Das erinnert schon stark an die ‚Ausländer raus‘-Rufe der 1990er Jahre. Wir wollen in Zittau aber diese Zeit nicht wieder zurück“, erklärt Thorsten Ahrens, Bundestagskandidat der Linken im Landkreis Görlitz. Während Ahrens und seine Mitstreiter nicht aufgeben, sondern sich auch in Zukunft gegen Fremdenhass engagieren wollen, scheint rechtes Gedankengut an anderen Orten auf fruchtbaren Boden zu fallen. Das zeigt unter anderem ein Vorfall auf dem Haberkornplatz. Dort soll es, wie ein Anwohner beobachtete, eine Tätlichkeit gegen einen Ausländer gegeben haben. Im Zittauer Stadtrat ist jüngst darauf hingewiesen worden, dass sich an diesem Ort wohl immer wieder Rechte treffen und die Stadt dies beobachten solle. Die Polizei, die gegenüber dem Haberkornplatz ihren Sitz hat, konnte auf SZ-Nachfrage nicht bestätigen, dass der Platz vor der Hauptpost ein Treffpunkt der rechten Szene sei.

Dagegen kann ein weiterer Vorfall in Zittau unzweifelhaft dieser Gruppierung zugeordnet werden: Am Hartauer Dammweg sind an einer Bank Hakenkreuze geschmiert worden.

Der große öffentliche Aufschrei nach den Aktionen ist bisher ausgeblieben. In den sozialen Netzwerken finden die Aufkleber und auch die Aktion bei „Ring of Feier“ sogar viele Unterstützer. Die Lichtprojektion an das Hochschulgebäude wird als „toll“, „klasse“, „cool“ oder „großartig“ bezeichnet.

Für die Linken bestätigt der Vorfall dagegen erneut die Notwendigkeit ihrer Arbeit. Thorsten Ahrens erklärt: „Wir machen uns dafür stark, dass für Rassismus und nationalistische Entgleisungen in Zittau kein Platz ist.“ Das Motto „Vielfalt ist unsere Stärke“ gelte für Zittau genauso wie für den gesamten Landkreis, meint Marie Wobst. Man werde deshalb weiter entschieden gegen solche Aktionen stehen.

zur Startseite