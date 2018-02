Rechte Demo am Samstag

Dresden steht ein unruhiges Wochenende bevor. © Archivbild: SZ

Dresden. Die Stadt muss sich am Wochenende auf die erste Demonstration Rechtsextremer im Umfeld des 13. Februars einstellen. Nach SZ-Informationen haben die sogenannten Freien Kräfte um Maik Müller mittlerweile für den 10. Februar eine entsprechende Veranstaltung angemeldet. Ab 15 Uhr wollen sich die Rechten dann in am S-Bahnhof Reick sammeln. Die Stadtverwaltung warnte bereits vor Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt und den Stadtteilen Johannstadt, Reick und Gruna.

Unwidersprochen wird der Aufzug nicht bleiben: Eine spontan angemeldete Gegendemo der AG 13. Februar, die auch die jährliche Menschenkette organisiert, trifft sich um 15.30 Uhr an der Karcherallee / Ecke Winterbergstraße am östlichen Ende des Großen Gartens. Der Standort liegt auf der Route des Müllerschen Aufzugs. Zu der Demo wird auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert erwartet.

Bereits im Vorfeld hatten Gegendemonstranten Veranstaltungen angezeigt. So will sich das Bündnis „Dresden Nazifrei“ den Rechten unmittelbar entgegenstellen, gewaltfreie Blockaden inklusive. Zudem gibt es an diesem Tag den „Mahngang Täterspuren“. Auch dahinter steht „Dresden Nazifrei“. Der Weg führt an mehrere Orte, an denen Nazis im Zweiten Weltkrieg in Dresden ihr Unwesen getrieben haben.

Zudem hat Jürgen Kasek, der Landeschef der Grünen, für Samstag eine Versammlung „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ in der Innenstadt angemeldet. Auch der Gedenkobelisk in Altnickern, zu dem rechte Demonstranten in der Vergangenheit gern marschierten, ist durch eine Anmeldung von Neonazigegnern besetzt.

Bereits länger klar ist, dass es Samstag eine weitere rechtsgerichtete Demo geben wird, wenn auch offiziell ohne Bezug zur Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Am Wiener Platz plant die Junge Alternative Dresden, die Jugendorganisation der AfD, einen Aufzug unter dem Motto „Offene Grenzen sind tödlich“. (awe/mja)

