Rechte Aktivisten planen Spontandemos Offenbar von Legida-Mitgründer Jörg Hoyer initiiert, verbreitet sich entsprechende Aufrufe im Großraum Dresden.

Monatelang war es still geworden um die rechtsradikale Initiative Heimatschutz in Meißen. 2015 war sie eine zeitlang wöchentlich auf der Straße. Jetzt witter Mit-Initiatorin Nancy Kanzok offenbar Morgenluft. © Archiv/Claudia Hübschmann

Fremden- und islamfeindliche Aktivisten im Dresdner Umland haben noch am Dienstag versucht, aus der Lkw-Attacke politisches Kapital zu schlagen. So ruft die Initiatorin der rechtsradikalen Meißner Initiative Heimatschutz Nancy Kanzok dazu auf, sich 19 Uhr an der Meißner Frauenkirche zu treffen.

Der Aufruf zu einer offenbar unangemeldeten Spontandemonstration folgt dem Vorbild einer Aktion des Legida-Mitbegründers Jörg Hoyer. Dieser wirbt über Facebook für eine Spontandemo am „Eis-Wolf in Heidenau“ sowie für ähnliche Aktionen in Dresden, Leipzig sowie Pirna. Hoyer begründet seinen Aufruf ausführlich in zwei über Youtube verbreiteten Videobotschaften.

Darin heißt es: „Eine pluralistische, eine offene, eine bunte Gesellschaft ist nicht möglich. Ein Weltbild, wie es Frau Merkel vertritt, vertrat bereits Lenin. Die Folgen kennen wir.“ Hoyer vergleicht in der Folge Moslems mit Löwen, denen man den Jagdtrieb nicht abgewöhnen können, selbst wenn sie gefüttert würden. (SZ/pa)

