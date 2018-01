Rechnen nach Geburtenhoch Das zweite Jahr in Folge sind für Leisnig mehr als 70 Geburten registriert worden. Dadurch steigt der Bedarf an Kitaplätzen.

In den Kindereinrichtungen wird es eng – Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Leisnig. Mehr Familien aus Leisnig und den Ortsteilen entscheiden sich fürs Kind. Daher konnten in Leisnig schon das zweite Jahr in Folge mehr als 70 Geburten für den Ort und die Ortsteile registriert werden. Insgesamt stellten die Standesbeamtinnen mehrere Hundert Geburtsurkunden aus. Das hängt mit dem Krankenhaus und der dortigen Geburtsklinik zusammen.

Für die Leisniger Kinder muss die Kommune entsprechend Plätze in Krippe und Kindergarten vorhalten. „Ob die in Anbetracht der Geburtenentwicklung auch in Zukunft ausreichen, das wollen wir uns einmal vorrechnen lassen.“ Damit begründete Bürgermeister Tobias Goth (CDU), weshalb sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses am Donnerstag in nichtöffentlicher Beratung mit der Kita-Bedarfsplanung beschäftigen.

Schon jetzt wird es nach den Worten des Rathauschefs in der einen oder anderen Einrichtung eng. Als Beispiel nannte er die Kita Sonnenschein am Leisniger Bahnhofsweg. Dort würden mit einer Ausnahmegenehmigung zeitweise mehr Mädchen und Jungen betreut, als die Betriebserlaubnis hergibt. Er selbst könnte sich die Erweiterung der Kapazität durch einen Anbau vorstellen. Doch ob das überhaupt notwendig ist, müssten die Planungen zeigen.

Vor einem halben Jahr hat der DA dieses Thema bei Hauptamtsleiterin Sonja Heier schon einmal angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt sagte sie, dass sich Erweiterungen noch nicht notwendig machen, die Entwicklung aber schon im Blick behalten werden sollte. Mit Beginn des neuen Schuljahres konnte die Kommune in insgesamt acht Einrichtungen knapp 150 Krippen-, knapp 300 Kindergarten- und rund 250 Hortplätze anbieten. Die Planung sei aus verschiedenen Gründen schwierig: Nicht alle Eltern würden ihr Kind betreuen lassen und auch aus Nachbarkommunen gibt es Betreuungsbedarf. Deshalb sei schwer einzuschätzen, wieviele Plätze zu welchem Zeitpunkt wirklich benötigt werden.

zur Startseite