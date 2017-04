Reben in Pirna trotzen der Kälte Schnee, Graupel, Temperaturen nahe am Gefrierpunkt: Winzer und Obstbauern bangen um ihre Ernte. Jeden Tag wird kontrolliert.

Winzer Wolfgang Winn macht sich Sorgen um seine Ernte. Schuld ist das Wetter. © Archivfoto/Sven Ellger

Der Pirnaer Winzer Wolfgang Winn schaut derzeit jeden Tag nach seinem Weinberg in Pirna-Copitz. „Zum Glück mussten wir bisher keine Frostschäden an den Austrieben der Reben feststellen“, sagt Winn. Seine Kollegen aus Radebeul und Meißen hatten dagegen mehr Probleme mit der Kältewelle. Mit Hunderten Feuern versuchten die Winzer nachts, dem Frost im Elbtal Paroli zu bieten (SZ berichtete).

Dank der unmittelbaren Elbnähe sei die Frostgefahr in Copitz nicht so hoch, erläutert Winn. „Deshalb hatten wir vermutlich auch bisher keine Schäden.“ Feuer zu legen, diesen Aufwand könnte er sich finanziell und auch personell nicht leisten. „Wir betreiben den Weinanbau als Familienunternehmen in Nebenerwerb“, erklärt der Winzer.

Wie die Ernte in diesem Jahr wird, kann Wolfgang Winn natürlich noch nicht sagen. Mit der Qualität des Jahrgangs 2016 war er aber zufrieden. Weniger mit der Quantität. „Der Juli war zu nass, so hatten wir Einbußen“. Im Frühjahr 2012 hatte Wolfgang Winn den Weinberg in Copitz mit einem Bestand an Goldriesling, Müller Thurgau, Spätburgunder und Dornfelder übernommen. „Wir sind seit 1996 mit dem Weinbau verbunden“, erzählt der Winzer. Seit 2005 pflegen er und seine Frau nicht nur die Reben, sondern bauen seitdem den Wein vollständig selbst an. (hui)

zur Startseite