Real sichert Arbeitsplätze in Bannewitz Der Real-Markt in Bannewitz soll nicht nur erhalten sondern auch erweitert werden.

Die 100 Arbeitsplätze im Real-Markt Bannewitz sind gesichert. © Andreas Weihs

Die Zukunft des Real-Marktes An der Zschauke in Bannewitz ist gesichert und damit einhergehend auch 100 Arbeitsplätze. Grund dafür ist ein Immobilienkauf, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Die Metro Properties erwarb das Real-Warenhaus in Bannewitz und gewährleistet damit die „langfristige und strategische Sicherung“ des Marktes, heißt es.

„Wir profitieren nun von wesentlich mehr Freiheiten in der Gestaltung dieses erfolgreichen Standortes“, sagt Real-Chef Hennig Gieseke. Auch der örtliche Marktleiter sieht mit der Übernahme des Marktes zu Metro positiv in die Zukunft: „Für alle 100 Mitarbeiter ist dieser Kauf ein wichtiges Signal, dass auch langfristig mit dem Markt in Bannewitz geplant wird und im Idealfall sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden“, sagt er. Auch für alle Kunden bedeute es die Sicherung und Aufwertung einer vertrauten Einkaufstätte.

Ziel der Unternehmer ist es aber nicht nur, den Real-Markt in Bannewitz zu erhalten, sondern in Zukunft auch zu erweitern. Damit einher soll der Markt modernisiert werden. Das deutete das Unternehmen bereits Ende vorigen Jahres an. Die Gemeinde Bannewitz hat dazu ihr Okay gegeben. Der Markt wurde bereits vor 24 Jahren in Bannewitz eröffnet, damals noch unter dem Namen Allkauf SB-Warenhaus. (SZ/ves)

zur Startseite