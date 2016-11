Reaktion auf Schmierereien Schüler der Heinrich-Zille-Oberschule Radeburg wollten die Sache nicht auf sich beruhen lassen.

© privat

Von wegen, keine Bildung! Dass auch ihre Schule in der Nacht zum Montag beschmiert wurde, wollten Schüler der Heinrich-Zille-Oberschule Radeburg nicht auf sich beruhen lassen. „Wir haben am Dienstag in den Klassen darüber gesprochen, wie wir reagieren könnten“, sagt Josephine Bornstein vom Schülerrat. Gestern wurde von Schülern der zehnten Klassen dann ein Bettlaken gestaltet und mit Unterschriften versehen. Marie Gürntke, Julian Klengel, Anna Sperling, Josephine Bornstein und Helena Zeidler (v.l.n.r.) brachten es schließlich neben der Schmiererei an.

