Fußball-Landesklasse RBC verpasst die Bronzemedaille Im kleinen Finale unterlag der Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse Ost dem Gastgeber.

Willi Richter (Mitte) vom Radebeuler BC 08 (grün-schwarze Trikots) gegen einen Spieler von LKS Naprzod Czyzowice (rot-schwarze Trikots). © Marko Förster

Der Radebeuler BC, hier mit Willi Richter am Ball, wurde beim Heidenauer Hallenturnier Vierter. Im kleinen Finale unterlag der Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse Ost dem Gastgeber mit 1:3. Toni Bunzel wurde als bester Torhüter geehrt. Die Auszeichnung zum besten Spieler ging an den ehemaliger Riesaer Stahl-Coach Martin Bocek, der als Spielertrainer der siegreichen Stadtauswahl von Most glänzte.

Motor Wilsdruff sicherte sich den Pokal beim Hallenturnier von Lok Nossen. Der LSV Barnitz wurde Zweiter, Fortuna Leuben landete auf dem fünften Platz. Als bester Torwart dieser Veranstaltung wurde der Leubener Andreas Gothe geehrt. Den vorletzten Platz belegte Kreisoberliga-Tabellenführer TuS Weinböhla bei einem

gut besetzten Turnier in Schwedt. Der Kontakt zu dem gastgebenden FC kam durch die Spieler Philipp Gabler, Fabian Schünemann und Richard Böttcher zustande, die gebürtigen Schwedter sind und nun in Weinböhla spielen. Den Turniersieg sicherte sich Oberligist 1. FC Frankfurt. (jj)

