Sachsenpokal RBC-Trainer kritisiert Gelb-Sperren Sachsenpokal: Radebeul gastiert im Achtelfinale in Bannewitz. Eine lösbare Aufgabe. Doch der Coach ist verärgert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zankapfel Gelbe Karte: Radebeuls Trainer Matthias Müller hat jetzt die Verfahrensweise im Landespokal kritisiert, wonach ein Spieler mit der zweiten Verwarnung für eine Begegnung gesperrt ist. © Symbolbild/Robert Michael Zankapfel Gelbe Karte: Radebeuls Trainer Matthias Müller hat jetzt die Verfahrensweise im Landespokal kritisiert, wonach ein Spieler mit der zweiten Verwarnung für eine Begegnung gesperrt ist.

Matthias Müller, Trainer beim Radebeuler BC: „Wir spielen seit der ersten Runde im Pokal, haben also bereits drei Partien in den Beinen. Für mich ist das eine Wettbewerbsverzerrung.“

Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC gastiert im Achtelfinale um den Fußball-Landespokal beim SV Bannewitz aus der Landesklasse Mitte. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“. Titelverteidiger Chemnitzer FC muss beim Regionalligisten VfB Auerbach antreten. Der zweite sächsische Drittligist, der FSV Zwickau, reist zum Viertliga-Aufsteiger BSG Chemie Leipzig. Viel Brisanz steckt auch im Regionalliga-Duell zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Budissa Bautzen.

„Drei Landesklässler waren noch in der Lostrommel, einen haben wir erwischt. Da muss man wohl zufrieden sein“, kommentierte der Radebeuler Trainer Matthias Müller die Auslosung. Allerdings ergänzte der 62-Jährige schnell: „Wir werden die Bannewitzer ganz sicher nicht unterschätzen, schließlich mussten wir in der dritten Runde beim SV Wesenitztal bis ins Elfmeterschießen.“ In der ersten Runde hatten sich die Radebeuler mit 1:0 gegen Liga-Kontrahent VfL Pirna-Copitz durchgesetzt sowie am vergangenen Pokal-Wochenende den Oberligazweiten VFC Plauen mit 2:0 bezwungen und damit für die größte Überraschung in der dritten Runde gesorgt.

Der Bannewitzer Übungsleiter Jens Hieckmann hatte sich für das Achtelfinale „ein Hammerlos“ gewünscht, „deswegen spielen wir ja schließlich in diesem Wettbewerb“. Nun sieht er mit dem Duell gegen den RBC voraussichtlich am 31. Oktober aber eine „reelle Chance, ins Viertelfinale einzuziehen, auch wenn die Radebeuler natürlich als Favorit in diese Begegnung gehen“.

Neben den beiden Drittliga-Teams komplettieren fünf Viertligisten, drei Oberliga-Mannschaften, drei Landesligisten sowie drei Vereine aus der Landesklasse das 16er Feld. Allerdings könnte sich die Zusammensetzung noch ändern, denn der FSV Neusalza-Spremberg (LKL Ost) hat nach der Drittrundenpartie gegen den Bischofswerdaer FV (1:3) Einspruch gegen die Wertung eingelegt. Der Grund: Der Oberliga-Spitzenreiter hatte die Spielerpässe nicht mit vor Ort. „Wenige Minuten vor dem Anpfiff kam der Mannschaftsleiter der Neusalzaer zu uns und wollte Einsicht in die Pässe“, berichtet BFV-Geschäftsführer Fred Wonneberger. Nun muss das Sportgericht des Sächsischen Fußall-Verbandes (SFV) entscheiden. „Alle Spielerpässe sind online einsehbar und werden vom Schiedsrichter vor der Partie geprüft. Daher gehen wir davon aus, dass es an der Wertung nichts zu deuteln gibt, denn es ist alles korrekt abgelaufen“, meint Wonneberger.

Matthias Müller reagierte überrascht auf den Protest des Landesklässlers. „Und was passiert nun? Mit einer Ordnungsstrafe sollte das doch geklärt sein“, so der Ex-Nationalspieler, der nächste Woche seinen 63. Geburtstag feiert. „Lotte“ Müller selbst ärgern ganz andere Paragrafen. „Es ist doch ein Unding, dass Spieler nach zwei Gelben Karten gesperrt sind.“ In Bannewitz werden ihm Ende Oktober „durch diese unsinnige Regelung“ drei Leistungsträger fehlen. Der Unmut des RBC-Coaches ist verständlich. „Wir spielen seit der ersten Runde im Pokal, haben also bereits drei Partien in den Beinen. Andere, höherklassige Klubs sind aber erst in der dritten Runde in den Wettbewerb eingestiegen, die können jetzt noch gar keine Spieler mit einer Gelbsperre haben. Für mich ist das eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung.“ Und Müller fragt zurecht: „Warum werden nach den ersten beiden Runden die Gelben Karten nicht gelöscht, damit alle Mannschaften danach unter gleichen Bedingungen den Wettbewerb bestreiten?“

zur Startseite