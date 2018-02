RB Leipzig trifft auf Zenit St. Petersburg Das ist ein Los, das sich Leipzig nicht unbedingt gewünscht haben dürfte. Der Gegner in der Runde der letzten 16 Teams heißt Zenit St. Petersburg.

Das 3:1 aus dem Hinspiel hätte fast nicht gereicht: RB Leipzig zog am Donnerstag nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Neapel trotzdem in die nächste Runde der Europa League ein. © Jan Woitas/dpa

Nyon. RB Leipzig muss im Achtelfinale der Europa League ins WM-Gastgeberland. Der deutsche Fußball-Vizemeister tritt gegen Zenit St. Petersburg an. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Das Hinspiel bestreiten die Sachsen in der heimischen Red Bull Arena, am 15. März steht die Entscheidung in St. Petersburg an.

Genau solche Reisen hatte sich der deutsche Vizemeister nicht erhofft. Zurzeit liegen die Petersburger in der russischen Liga auf dem zweiten Platz mit acht Punkten Rückstand auf Lokomotive Moskau. In der Zwischenrunde hatte sich Zenit gegen Celtic Glasgow durchgesetzt. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel gewann Petersburg daheim mit 3:0. 2008 gewann der Club den UEFA-Pokal.

Lange mussten die Leipziger bei der Auslosung zumindest nicht zittern. Bereits das dritte Los trug den Namen des Europapokal-Debütanten.

Die Leipziger hatten sich in der Zwischenrunde gegen den Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel durchgesetzt. Nach einem 3:1-Sieg im Hinspiel bei den Neapolitanern reichte im Rückspiel am Donnerstagabend eine 0:2-Niederlage zum Weiterkommen.

Dennoch herrschte im Lager der Roten Bullen schon da nicht nur Freude. „Wir sind verärgert und enttäuscht wegen des Spiels, weil wir fast gar nichts gezeigt haben, was uns ausmacht. Wir müssen halt anerkennen, dass Napoli eine Klasse besser war“, meinte Offensivmann Marcel Sabitzer. Die Neapolitaner hätten RB teilweise die Grenzen aufgezeigt, räumte Mittelfeldspieler Diego Demme ein.

RB hatte sich als Dritter in seiner Champions-League-Gruppe hinter Besiktas Istanbul und dem FC Porto noch für die Europa League qualifiziert. Auf dem möglichen Weg zum Finale in Lyon im Mai wartet nun ein sehr unangenehmer Gegner auf den jungen Verein. (dpa)

Alle Achtelfinal-Spiele der Europa League:

(Hinspiele 8. März - Rückspiele 15. März)

Borussia Dortmund - RB Salzburg

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Lazio Rom - Dynamo Kiew

Atlético Madrid - Lokomotive Moskau

ZSKA Moskau - Olympique Lyon

Olympique Marseille - Athletic Bilbao

Sporting Lissabon - Viktoria Pilsen

AC Mailand - FC Arsenal

zur Startseite