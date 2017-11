RB Leipzig trainiert daheim geheim Der Champions-League-Debütant sieht sich gewappnet für das Spiel beim FC Porto und verzichtet auf die Einheit vor Ort.

Mittelfeld-Ass Naby Keita ist noch angeschlagen. © dpa

Mit einem kurzfristig einberufenen Geheimtraining hat sich RB Leipzig in der herbstlich-kühlen Heimat auf das heiße Auswärts-Duell mit dem FC Porto eingestimmt. „Es hat den einfachen Grund, dass wir noch ein paar Inhalte reinpacken wollten, die nicht unbedingt der Gegner sehen sollte“, erklärte Trainer Ralph Hasenhüttl am Dienstagnachmittag nach der Ankunft in Portugal bei der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel beim FC Porto.

Am Morgen desselben Tages absolvierte seine Mannschaft im beinahe 2 000 Kilometer Luftlinie entfernten Leipzig in langen Hosen und teilweise mit Mütze bei gerade mal sieben Grad Celsius auf dem vereinseigenen Klubgelände noch die Abschlusseinheit, die bloß wie üblich in den ersten 15 Minuten für Medienvertreter offen war. Die Entscheidung für die Planänderung war kurzfristig gefallen.

Für die Profis kein Problem. „Wir brauchen kein Training im Stadion“, betonte Abwehrspieler Bernardo. Einen Blick in die Arena bei noch sommerlichen etwa 24 Grad Celsius und blauem Himmel konnten die RB-Spieler nach der Ankunft dennoch werfen, wenn sie wollten. Hasenhüttl hatte es allen freigestellt.

Wichtig ist dem 50-jährigen Österreicher, dass seine Profis am Mittwochabend „so scharf“ sind, dass sie einen „großen Schritt“ in Richtung des Achtelfinales der Champions League machen. „Wir werden versuchen, es besser zu machen als in Istanbul“, versprach Hasenhüttl. Die erste und bisher einzige Auswärtspartie in der europäischen Meisterklasse hatte seine Mannschaft mit 0:2 bei Besiktas verloren.

Im zweiten Spiel in der Fremde darf sich der derzeitige Tabellendritte der Bundesliga gegen den 27-fachen portugiesischen Meister und momentanen Spitzenreiter keinen weiteren Nuller erlauben. „Jedes Ergebnis wäre gut außer einer Niederlage“, meinte der RB-Coach.

Die Leipziger haben einen Punkt mehr als Porto und im Kampf um den zweiten Platz durch den 3:2-Hinspielerfolg vorerst einen Vorteil. An der Spitze der Gruppe G liegt Besiktas. Die Istanbuler können nach drei Erfolgen in drei Spielen mit einem weiteren Erfolg gegen AS Monaco den Einzug in die K.-o.-Runde bereits klarmachen.

Dort wollen auch die Leipziger gleich in ihrer ersten Saison in der kontinentalen Eliteliga unbedingt hin. „Wir haben eine riesige Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Das ist einfach das Ziel“, verkündete Leipzigs dänischer Angreifer Yussuf Poulsen.

Personell wird sein Coach wieder Veränderungen vornehmen. Welche? Das blieb zunächst sein Geheimnis. Deswegen ließ er seine Mannschaft unter anderem auch am Vormittag noch zu Hause trainieren. Er verriet aber, dass Mittelfeld-Ass Naby Keita nach seiner Schienbeinprellung noch Probleme hat.

Das Training am Morgen habe der 22-Jährige aus Guinea nicht voll durchziehen können. „Wir haben mit Naby einen Spieler, bei dem wir noch nicht ganz genau wissen, ob es reicht“, sagte Hasenhüttl. Er geht dennoch davon aus, dass Keita die Zähne zusammenbeißen wird. Es sei schließlich die Champions League.

Derweil steht Borussia Dortmund in der Champions League vor dem Aus. Die noch in den ersten Saisonwochen heile BVB-Fußball-Welt ist gehörig ins Wanken geraten – ausgerechnet vor dem deutschen Gipfel gegen den FC Bayern München. Nur ein Heimsieg gegen Apoel Nikosia kann verhindern, dass das Krisengerede lauter wird. „Wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur kommen, und erwarten eine Reaktion der Mannschaft“, kommentierte Sportdirektor Michael Zorc. Die Hoffnung auf ein Überwintern in der Königsklasse hat er eigentlich aufgegeben. Nach bisher nur einem Zähler aus drei Spielen nimmt Zorc den Trostpreis Europa League ins Visier. Schließlich rangieren die weiteren Gruppengegner aus Madrid und London bereits sechs Punkte vor der Borussia. „Wir sind alle keine Träumer. Dass wir die Punkte auf Real und Tottenham aufholen, ist äußerst schwierig“, meinte er. „Jetzt geht es darum, den dritten Platz zu festigen.“ (dpa)

TV-Tipp: FC Porto gegen RB Leipzig live im ZDF

