RB kann nur gewinnen Der Leipziger Spitzenplatz hat Gründe. Der Druck des Vorjahres ist weg und unter der Oberfläche ruht noch einiges.

Die Leipziger Spieler feiern nach der Partie in Leverkusen. © dpa

Als die Spieler von RB Leipzig und Trainer Ralph Hasenhüttl am Sonnabendvormittag die Trainingsplätze betraten, brandete Applaus unter den paar Dutzend Trainingskiebitzen und Autogrammjägern auf. Und auch einige Zuschauer des U19-Bundesligaspiels zwischen den Leipziger Talenten und Kiel waren vom benachbarten Platz gekommen, um den neuen Tabellenführer gebührend zu begrüßen. Die Kicker und Trainer Hasenhüttl nahmen das lächelnd und durchaus stolz zur Kenntnis, trabten ein paar Runden, um später für Fotos zu posieren und Autogramme zu geben.

Dass die Leipziger tatsächlich auch am Sonntag noch auf Platz eins der Fußball-Bundesliga stehen sollten, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Doch da momentan alles, aber wirklich alles zugunsten des Aufsteigers läuft, endete auch das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ganz im Sinne des Überraschungsteams dieser Saison.

So geht Rasenballsport nicht nur als erster ostdeutscher Tabellenführer seit Hansa 1991 – die Rostocker führten nach dem siebenten Spieltag – und als erstes sächsisches Team auf Rang eins des Fußball-Oberhauses in den zwölften Spieltag. RB Leipzig sorgt auch dafür, dass die Bundesliga nach einem knappen Drittel der Saison an der Tabellenspitze so packend ist wie seit Jahren nicht mehr. „Wir haben immer davon gesprochen, dass es schön wäre, wenn die Bundesliga wieder spannender gestaltet“, sagte Chefcoach Hasenhüttl. „Dass wir nun diejenigen sind, die dafür sorgen, hätte keiner hier für möglich gehalten.“ Aus den bis zur Schmerzgrenze als „Bayern-Jäger“ titulierten Leipzigern ist nun vielmehr der „Leipzig-Jäger“ FC Bayern geworden.

Nachdem sie sich beim Eliteklub vom Cottaweg wochenlang gewehrt hatten, sich über Tabellenführung, Europapokal oder Deutsche Meisterschaft zu äußern, ließen sich die Verantwortlichen nun immerhin auf Gedankenspiele ein. „Wenn Bayern sein Ding durchzieht und konstant spielt, werden sie normalerweise Meister“, sagte Sportdirektor Ralf Rangnick. „Wenn sie das nicht tun, kann es immer mal wieder ein anderer schaffen. Aber wir nehmen das nicht für uns in Anspruch.“

Genau wie die Spieler sahen sich auch Rangnick und Hasenhüttl das Duell der großen Rivalen in aller Ruhe in kleinem Kreis an. „Wir haben unseren Job für dieses Wochenende getan, das macht die Sache angenehm. Man kann ohne viel Stress zugucken, das ist Genuss“, sagte Hasenhüttl.

Und in der Tat hatten das Trainerteam und die Spieler ihren Job beim 3:2-Auswärtssieg im Rheinland – dem sechsten Erfolg in Serie – hervorragend gemacht. Hasenhüttl sagte: „Wir haben dieses Spiel vor allem aufgrund unserer Mentalität gewonnen.“ Konkrete Beispiele dafür hatte der Erfolgscoach seinen Männern in der Kabine genannt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Spieler wie Marcel Sabitzer mit einer solchen Platzwunde nicht auswechseln lässt, sondern in der zweiten Hälfte noch eine Schippe drauf packt, 90 Minuten durchhält.“

Links zum Thema Leipzigs Stil ist die Belebung

Sabitzer hatte bei einem Luftduell mit dem ungestümen Brasilianer Wendell eine blutende Platzwunde an der Stirn davongetragen, die am Spielfeldrand getackert und in der Halbzeitpause mit fünf, sechs Stichen genäht worden war. Eine mindestens ebenso heroische Tat wie einst die von Matthias Sammer, dessen getackerte Platzwunde im Spiel bei Borussia Mönchengladbach 1994 zur Ikonografie des deutschen Fußballs gehört. So taugt auch Sabitzer, dessen zentimeterlange Naht auf der Stirn man am Sonnabend gut sehen konnte, als Sinnbild für Leidenschaft und Leidensbereitschaft, Motivation und Einsatz mit der die RB-Kicker ihren Job dieser Tage begreifen.

Dabei hatte nach den ersten 45 Minuten in Leverkusen einiges gegen Rasenballsport gesprochen. Von Gegentreffern in der ersten und letzten Minute der ersten Halbzeit erholen sich nicht viele Teams. Den von Keeper Peter Gulacsi gehaltenen Elfmeter betrachtete das Team dann als Weckruf, um Leverkusen mit Wucht, Kondition und Qualität in die eigene Hälfte zu drängen. „Wir stecken uns gegenseitig mit positiver Energie an, bekommen dann im Mittelfeld immer mehr Zugriff, haben nach dem Elfmeter wichtige zweite Bälle gewonnen, die entscheiden, in welche Richtung ein Spiel ausschlägt“, erklärte Vize-Kapitän Orban. Das verblüffte selbst Rangnick. „Bei uns hätten alle auf der Tribüne und Bank mit einem 2:2 leben können“, sagte der Schwabe, „aber die Mannschaft wollte gewinnen und hat auf Sieg gespielt.“ Auch Hasenhüttl lobte: „Es auf dem Spielfeld nicht zu akzeptieren, wenn etwas nicht funktioniert, ist eine Grundeinstellung, die wir versuchen zu predigen.“

So kann sich RB auf Leistungssteigerungen in Hälfte zwei regelrecht verlassen – auch aufgrund einer perfekten Kombination aus Willen und athletischer Ausnahmestellung. Dazu wirkt die Leipziger Erfolgself nach den teils zäh errungenen Siegen im vergangenen Zweitligajahr in dieser Spielzeit regelrecht befreit. „Im Aufstiegsjahr hatten sie sehr viel Druck, viel verlieren zu können“, erklärte Hasenhüttl. „Im Moment können wir nix verlieren, sondern nur gewinnen. Dieser positive Stress, diese Motivation, führt dazu, dass die Mannschaft unglaublich cool ist.“

Dazu trägt auch die hervorragende motivationale Betreuung bei. Hasenhüttl und Teampsychologe Sascha Lense, der auch bei Dynamo Dresden gespielt und gearbeitet hatte, ließen sich vor der Partie wieder eine treffende Motivations-Metapher einfallen, um die Mannschaft zu pushen: Das Eisbergmodell kennt man aus der Freud’schen Psychologie. Das Trainerteam übersetzte das Bild auf die Leistungsfähigkeit des Teams, bei der jetzt nur die Spitze des Eisbergs zu sehen sei. Viel mehr schlummere noch unter der Oberfläche.

„Wir haben vor dem Spiel versucht, der Mannschaft ihr wahres Potenzial zu zeigen und dass wir alles davon brauchen werden, weil Leverkusen ein starker Gegner ist“, erklärte Hasenhüttl. „Vieles von dem, was wir an Potenzial haben, war noch gar nicht so sichtbar.“ Orban, der den Siegtreffer und sein erstes Bundesligator erzielte, hilft diese Art der Motivation. „Solche Bilder sind eine schöne Inspiration, die uns verdeutlichen, wie viel Potenzial in uns steckt“, sagte der Innenverteidiger. „In Leverkusen haben wir bewiesen, dass der Eisberg sehr, sehr groß ist. Einiges sieht man schon, unter Wasser ist noch sehr viel mehr.“

Anfeindungen der Gegner, wie die Farbbeutel-Attacke auf den Teambus der Leipziger auf dem Weg zum Stadion, verstärken Selbstvertrauen und Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft nur. Derzeit spricht viel dafür, dass die letzte Partie dieses Jahres – das Gastspiel der Leipziger in München – ein wahres Gipfeltreffen wird.

zur Startseite