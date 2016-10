RB entscheidet über neues Stadion

Fans von RB können sich vielleicht schon bald über ein neues Stadion freuen. © dpa

Der Bundesliga-Neuling plant schon den nächsten Coup: Noch in diesem Jahr soll bei RB Leipzig über einen möglichen Neubau eines Stadions für 70 000 Zuschauer entschieden werden. Das bestätigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der Leipziger Volkszeitung. Die geschätzten Kosten in Höhe von 300 Millionen Euro seien seiner Ansicht nach jedoch überzogen. „Wenn die Wasserhähne aus Gold sind, vielleicht. Wenn wir bauen, bauen wir günstiger“, sagte der 41-Jährige.

Ein Auszug aus dem erst zwölf Jahre alten WM-Stadion mit 42 959 Plätzen sei keine beschlossene Sache. Der Verein fühle sich grundsätzlich wohl in der Spielstätte, auch zu einem Ausbau auf mehr als 50 000 Plätze seien „weitere Gespräche“ geplant. Eine Forderung von Fans nach Stehplätzen werde geprüft. Die Statik des Stadions beruhe jedoch auf Sitzplätzen. „Wir machen unsere Entscheidung nicht abhängig davon, ob es dem Trainer, den Spielern, den Fans oder mir in der Arena gefällt, sondern welcher Standort gut für die weitere Entwicklung des Vereins ist“, erklärte Mintzlaff. „Wir müssen – wie jeder andere Klub – möglichst viele Einnahmen generieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Die Leipziger Arena wurde für die WM 2006 am Standort des früheren Zentralstadions neu gebaut, zu den Baukosten in Höhe von 90,6 Millionen Euro steuerte der Bund knapp 50 Millionen als Fördermittel bei. (sid, SZ)

