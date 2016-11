Razzien in Pirna erfolgreich Bei dem Großeinsatz der Polizei wurden unter anderem zwei Wohnungen auf dem Sonnenstein durchsucht. Sachsenweit klickten mehrfach die Handschellen.

Fast 300 Beamte waren bei dem sachsenweiten Großeinsatz beteiligt. Unter anderem auch die Spezialeinheit der GSG 9. © dpa

Seit Mittwochmorgen geht die Staatsanwaltschaft Dresden in mehreren Städten gegen die organisierte Kriminalität vor. Im Fokus sind 16 Tatverdächtige, denen die Ermittler die Bildung einer kriminellen Vereinigung, räuberische Erpressungen, Bedrohungen, Freiheitsberaubungen, Körperverletzungen sowie weitere Straftaten vorwerfen.

Zehn Männer wurden im Zuge der Razzia festgenommen, teilte das sächsische Landeskriminalamt mite. Gegen neun von ihnen lagen Haftbefehle vor. Ein Tatverdächtiger versuchte bei der Festnahme Widerstand zu leisten und wurde leicht verletzt, hieß es. Ein weiterer Zugriff blieb erfolglos. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilt, handelt es sich bei den Beschuldigten vorwiegend um russische Asylbewerber tschetschenischer Abstammung. Sie sind zwischen 21 und 48 Jahre alt. Bei ihnen soll es sich um Akteure der sogenannten russisch-eurasischen organisierten Kriminalität handeln. Sie hätten bundesweit agiert und in der Szene gewisse Bedeutung erlangt.

Schwerpunkt der Razzia war Sachsen. Allein in Dresden gab es zehn Durchsuchungen, fünf in Leipzig und je zwei in Pirna und Radeberg. In Thüringen waren zwei Objekte in Gotha betroffen, in der Stadt Konz (Rheinland-Pfalz) ein Objekt. Insgesamt wurden 22 Objekte durchsucht – meist Wohnungen, aber auch zwei Asylbewerberheime sowie diverse Nebengelasse. Dabei wurden mehrere Computer, Tablets und Notebooks sowie Datenträger, Mobiltelefone, Unterlagen und Akten sichergestellt. Die rund 400 eingesetzten Beamten beschlagnahmten zudem fünf Fahrzeuge, diverse Waffen und mehrere tausend Euro Bargeld.

An der Ergreifung und Verhaftung der Tatverdächtigen waren auch Sondereinsatzkräfte und die Spezialeinheit GSG 9 beteiligt, da die Behörden von einem hohen Gewaltpotenzial der Tatverdächtigen ausgingen. Insgesamt wurden zehn Männer festgenommen. Ein Beschuldigter leistete Widerstand und wurde leicht verletzt. Bereits am Mittwoch wurden die ersten Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt, welcher bis dato vier Haftbefehle in Vollzug setzte. Weitere sechs Vorführungen sind für Donnerstag geplant.

Wie das Landeskriminalamt weiter mitteilt, agierten die Tatverdächtigen mit massiven Drohungen, oftmals brutalen Gewaltanwendungen und schreckten auch vor dem Einsatz von Waffen nicht zurück, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die Beamten bezeichneten die Aktion als erfolgreichen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. „Gerade in Zeiten, in denen die Maßnahmen zur Abwehr der Terrorgefahr einen Schwerpunkt der kriminalpolizeilichen Arbeit bilden, dürfen wir den traditionellen Kriminalitätsfeldern, insbesondere der organisierten Kriminalität keine Freiräume zur Entfaltung lassen“, sagte Jörg Michaelis, Präsident des LKA Sachsen, in einer ersten Stellungnahme. „Daher hat dieser Einsatz auch eine Signalwirkung.“

Nach Informationen von SZ-online konzentrieren sich die Ermittlungen in Pirna auf den Sonnenstein, in Dresden auf eine Asylunterkunft an der Florian-Geyer-Straße in der Johannstadt, in Radeberg waren die Beamten am Flügelweg im Einsatz.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) forderte Konsequenzen für das Asylrecht. „Zuwanderer bestimmter Nationalitäten nutzen leider immer wieder das deutsche Asylrecht aus, um hier Straftaten zu verüben. Oft stammen die organisierten Intensivtäter sogar aus Herkunftsländern mit einer geringen Anerkennungsquote. Hier müssen wir auch über eine Verschärfung des Asylrechts und die damit verbundene schnellere Rückführung nachdenken“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ulbig wertete den Einsatz vom Mittwoch als Beleg dafür, dass die Kooperation der Sicherheitsbehörden bundesweit funktioniert: „Das ist auch dringend notwendig, denn wir wollen den internationalen Banden erfolgreich das Handwerk legen.“

„Gerade in Zeiten, in denen die Maßnahmen zur Abwehr der Terrorgefahr einen Schwerpunkt der kriminalpolizeilichen Arbeit bilden, dürfen wir den traditionellen Kriminalitätsfeldern, insbesondere der OK, keine Freiräume zur Entfaltung lassen. Daher hat dieser Einsatz auch eine Signalwirkung“, betonte der sächsische LKA-Präsident Jörg Michaelis. (szo mit dpa)

zur Startseite