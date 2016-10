Razzien gegen mutmaßliche Terroristen

© Symbolbild: dpa

In Thüringen hat es am Dienstagmorgen mehrere SEK-Einsätze gegeben. Nach Informationen der Thüringer Allgemeinen Zeitung gab es auch in Sachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern Razzien. Das Thüringer Landeskriminalamt bestätigte die Meldung, wonach bundesweit zeitgleich zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht wurden.

Wie die Zeitung weiter berichtet, war der Einsatz die Folge einer seit Ende 2015 laufenden Ermittlung gegen einen 28-jährigen russischen Staatsbürger mit tschetschenischer Volkszugehörigkeit. Dem Mann wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung eines möglichen Anschlags geholfen zu haben. Außerdem gehen die Behörden dem Verdacht nach, der Tschetschene beabsichtige sich dem IS beim bewaffneten Kampf in Syrien anzuschließen.

Im Blick der Ermittler sind laut LKA Thüringen zudem weitere zehn Männer und drei Frauen, alle ebenfalls russische Tschetschenen. Die Personen zwischen 21 und 31 Jahren leben in Thüringen, Hamburg und Dortmund. Es besteht der Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Bei allen Beschuldigten soll es sich laut Polizeiangaben um Asylsuchende handeln, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland bisher nicht abschließend geklärt ist.

Im Laufe des Tages will das LKA weitere Informationen zu ersten Ergebnissen der Durchsuchungen mitteilen. (dpa/fsc)

