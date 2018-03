Razzien bei Reichsbürgern im Landkreis Wegen Gründung einer eigenen Krankenkasse gab es bundesweit Durchsuchungen. Dazu zählten auch zwei Objekte im Landkreis Bautzen.

Die Polizei führte auch im Landkreis Bautzen zwei Razzien durch. © dpa

Bautzen. Im Zuge der bundesweiten Hausdurchsuchungen in der Reichsbürgerszene am Mittwoch hat es auch zwei Razzien im Landkreis Bautzen gegeben. In einer groß angelegten Aktion waren die Behörden in mehreren Bundesländern gegen Angehörige und Sympathisanten der Szene wegen der rechtswidrigen Gründung einer Krankenkasse vorgegangen. Wo genau im Landkreis die Durchsuchungen stattfanden, ließ das Landeskriminalamt allerdings offen.

Bei den Durchsuchungen wurden allen voran Unterlagen, Datenträger und andere Dinge sichergestellt, die die verbotene Tätigkeit der Krankenkasse und der darin involvierten Personen belegen, heißt es in einem Schreiben des Landeskriminalamtes. Bei den Durchsuchungen in Sachsen seien außerdem weiße, kristalline Substanzen sichergestellt worden, die jetzt genauer untersucht werden. Im Landkreis Bautzen gibt es etwa 120 Personen, die der Reichsbürgerszene zugerechnet werden. (SZ/sko)

