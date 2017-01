Razzia nach Kornmarkt-Krawallen Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Wohnungen und Asylbewerber-Unterkünfte in Bautzen und dem Landkreis durchsucht. Hintergrund sind die Ausschreitungen im vergangenen Jahr im Bautzener Stadtzentrum.

Nach mehreren Auseinandersetzungen im Bautzener Stadtzentrum hatte die Polizei ihre Präsenz massiv erhöht. Zeitweise wurde eine Kontrollzone eingerichtet. © xcitepress

Nach den Gewaltexzessen zwischen Rechten und jungen Flüchtlingen im vergangenen Herbst in Bautzen hat die Polizei am Mittwoch in der Stadt und im Landkreis zahlreiche Wohnungen durchsucht. Nach Auskunft der Polizei waren sowohl Wohnungen Einheimischer als auch Unterkünfte von Asylbewerbern betroffen. Konkret gehe es bei den Ermittlungen um die Konflikte vom 14. September und vom 1. und 2. November auf dem Kornmarkt. Der Platz im Stadtzentrum war wiederholt Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen. In der Nacht zum 15. September etwa war die Situation zwischen rund 80 Deutschen - darunter zahlreiche Rechtsextreme - und 20 Geflüchteten eskaliert. Die jungen, zumeist minderjährigen, Geflüchteten wurden teilweise durch die Stadt gejagt.

Im Zuge dessen bearbeitet die Polizei gegenwärtig rund 170 Vorgänge. Das hatte Conny Stiehl, Leiter der Polizeidirektion Görlitz, beim jüngsten Bautzen-Gipfel bestätigt. Die Veranstaltungsreihe beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Ereignisse auf dem Kornmarkt. Ermittelt werde demnach gegen insgesamt 60 Deutsche und 20 Ausländer. Die Vorwürfe lauteten unter anderem Körperverletzung, Sachbeschädigung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (dpa, szo)

zur Startseite