Razzia nach Heidenau-Krawallen

© Symbolbild: dpa

Terrorismus-Ermittler des Landeskriminalamtes haben am Donnerstag zwei Wohnungen in Heidenau und Bannewitz durchsucht. Die Razzia richtete sich gegen einen 21- und einen 31-Jährigen, die verdächtigt werden, im August 2015 an Gewaltstraftaten gegen Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte und politisch Andersdenkende, unter anderem in Heidenau, beteiligt gewesen zu sein. Das teilt das Landeskriminalamt mit. An den Ausschreitungen damals sollen auch Mitglieder der „Gruppe Freital“ und „Freie Kameradschaft Dresden“ beteilt gewesen sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen des Verdachts auf besonders schweren Landfriedensbruch.

Bei den Durchsuchungen sei eine Vielzahl an Beweismitteln sichergestellt worden, so das LKA – unter anderem mehrere Mobiltelefone, Notebooks und Tatkleidung. Außerdem fanden die Beamten in der Heidenauer Wohnung eine Cannabispflanze und mehrere Kartons mit Cannabisblüten. (szo)

