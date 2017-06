Razzia in der Kamenzer Innenstadt Die Polizei fand bei der Durchsuchung einer Wohnung zwei Schusswaffen und Munition.

Die Polizei war am Mittwochvormittag in Kamenz im Einsatz. © Reiner Hanke

Am Mittwochmorgen hat die Polizei bei einem geplanten Einsatz in der Kamenzer Innenstadt zwei Wohnungen durchsucht. Die Ermittler werfen einem 34-jährigen Mann vor, am 8. März 2017 einem anderen Mann in Kamenz an der Zwingerstraße eine Schusswaffe entgegengehalten und auf dessen Kopf gezielt zu haben, nachdem er die Waffe durchgeladen hatte.

Zivilfahnder der Kripo nahmen den Mann am Morgen im Bereich des Marktplatzes fest. Gegen ihn lag wegen eines anderen Deliktes ein Haftbefehl oder die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro vor. Die geforderte Geldsumme bezahlte der Beschuldigte und entging so seiner drohenden Verhaftung. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Kriminalbeamten die Schreckschusswaffe sowie ein Luftgewehr und dazugehörige Munition sicher.

In der Wohnung des 34-Jährigen hielt sich zudem seine gleichaltrige Lebensgefährtin auf. Auch gegen diese Frau bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl zur Durchsetzung einer Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 25 Euro. Der Kriminalbeamten nahmen die 34-Jährige fest und brachten sie ins Gefängnis. Da die Frau die noch ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wird sie dort eine Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen absitzen.

Die Durchsuchung wurde von Zivilfahndern der Kriminalpolizei, Diensthunden mit ihren Leinenführern und Beamten des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz unterstützt.

Die Ermittlungen des Kripo zum Vorwurf der Bedrohung und zum unerlaubten Führen einer Schusswaffe dauern an. Dem Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. (szo)

