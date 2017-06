Razzia in der Kamenzer Innenstadt Die Polizei hat am Mittwochvormittag eine Wohnung durchsucht. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Die Polizei war am Mittwochvormittag in Kamenz im Einsatz. © Reiner Hanke

Zu einem viel beachteten Einsatz rückte die Polizei am Mittwochmorgen in die Kamenzer Innenstadt in den Bereich des Marktplatzes aus. Konkret wurde ein Haus an der Ecke Klosterstraße/Zwingerstraße ins Visier genommen. Auch in den Nebenstraßen wurden bewaffnete Beamte gesichtet. Eingebettet in die Ermittlungen zu einem laufenden Strafverfahren durchsuchten diese auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses eine Wohnung, heißt es seitens der Polizeipressestelle in Görlitz.

Der Einsatz dauert bis gegen 12.30 Uhr mittags.

Im Verlauf des Nachmittages werden die Staatsanwaltschaft Görlitz und die Polizeidirektion Görlitz in einer Medieninformation weitere Details bekannt geben. (szo)

