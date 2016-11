Razzia bestätigt Tatverdacht Das Landeskriminalamt gibt erste Details zur Polizeiaktion in Neusörnewitz und Steinbach bekannt.

Auch auf dem Dach hatten die Beamten nachgeschaut. Offenbar war die Razzia am Donnerstag erfolgreich. © Norbert Millauer

Zur Drogen-Razzia in Neusörnewitz und Steinbach vom Donnerstag gab das Landeskriminalamt in Dresden am Freitag Details bekannt. Demnach war die Polizeiaktion Teil eines von der Staatsanwaltschaft Dresden geführten Verfahrens gegen Tatverdächtige aus dem Großraum Dresden, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Geführt wurde der Einsatz von der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Ostsachsen des Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes Dresden mit Unterstützung weiterer Kräfte des Zolls und Kollegen der Landes- und Bereitschaftspolizei.

„Aus intensiven Ermittlungen in den vorangegangenen Monaten wurde bekannt, dass ein 62-jähriger, deutscher Tatverdächtiger wiederholt Betäubungsmittel und Tabakwaren in nicht geringer Menge von Polen nach Deutschland geschmuggelt haben soll“, heit es in der Mitteilung des Landeskriminalamtes. „In Deutschland betrieb der Tatverdächtige dann mit den eingeführten Zigaretten und dem Crystal einen gewinnbringenden Handel. Der Mann wohnt in der Gemeinde Moritzburg bei Dresden.“

Gegen den 62-Jährigen bestand Haftbefehl. Dieser wurde nach der Vorführung beim Haftrichter entsprechend in Vollzug gesetzt.

Die Durchsuchungsmaßnahmen in drei Objekten bestätigten den bestehenden Tatverdacht. Es wurden etwa 120 000 Euro Bargeld, mehrere 100 Gramm Crystal, Kokain und etwa 250 Stangen unversteuerte Zigaretten gefunden.

Links zum Thema Drogen-Razzia in Neusörnewitz und Steinbach

Im Einsatz waren insgesamt mehr als 150 Kollegen des Landeskrimanlamtes, vom Zoll, der Polizeidirektion Dresden und der Bereitschaftspolizei eingebunden.

Der Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen Dr. Jörg Michaelis erklärt: „Wenn ich das Alter der hier handelnden Täter betrachte, wird wiederholt deutlich, dass es sich bei dem Phänomen Crystal nicht nur um ein Problem innerhalb der jüngeren Generation handelt, sondern in jeglicher Hinsicht die gesamte Gesellschaft betroffen ist. Auch wenn das Kriminalitätsgeschehen gegenwärtig viele Schwerpunkte aufweist, muss das Thema Crystal immer im Focus unserer Ermittlungen bleiben!“

„Wir führen bei der Staatsanwaltschaft Dresden eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Crystal“, er´klärt Oberstaatsanwalt Claus Bogner von der Staatsanwaltschaft Dresden. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege dabei auf der Ermittlung von Organisations- und Vertriebsstrukturen, mit denen die Abteilung Organisierte Kriminalität ebenso betraut ist wie mit den Ermittlungsverfahren gegen die Konsumenten. (SZ)

zur Startseite