Razzia bei Dynamo-Fans Nach den Vorkommnissen in Karlsruhe im Mai schlagen die Ermittler am Dienstagmorgen nicht nur in Dresden zu: Insgesamt werden 33 Wohnungen und Geschäftsräume von mehr als 20 Tatverdächtigen durchsucht.

Fans der SG Dynamo im Gästeblock in Karlsruhe am 14. Mai 2017. © WORBSER-Sportfotografie

Dresden. Polizeieinsatz im Morgengrauen. Am Dienstag haben Beamte in Dresden und Umgebung Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Diese Aktion richtete sich gegen Fans des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden, die am 14. Mai vor dem Spiel in Karlsruhe an einem Fanmarsch beteiligt waren. Dort waren etwa 1 500 Anhänger, einheitlich in militärähnlicher Tarnkleidung, durch die Stadt marschiert hinter dem Transparent mit dem Schriftzug „Football Army Dynamo Dresden“. Nebeltöpfe, die schwarzen Rauch ausstießen und rhythmisches Trommeln hätten das militante Erscheinungsbild verstärkt, erklären die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung. In Tarnuniform zogen die Dynamo-Fans auch ins Stadion ein.



Aus der Menge seien die Polizisten mit Pyrotechnik beworfen und beschossen worden, 21 Beamte hätten ein schmerzhaftes Knalltrauma erlitten. Zudem seien am Wildparkstadion die Einlasskontrollen „mit massiver Körpergewalt“ überrannt und eine Vielzahl von Ordnern verletzt worden.



Die Staatsanwaltschaft leitete nach der Partie mehrere Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Versammlungs- und/oder Sprengstoffgesetz ein. Dazu wurde die Ermittlungsgruppe „Dynamo“ gegründet. Mit den Ergebnissen erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse für 33 Wohnungen und Geschäftsräume. Die meisten davon liegen in Dresden und Umgebung, einige aber auch in Brandenburg, Baden-Württemberg und der Schweiz. Die Maßnahmen richten sich gegen mehr als 20 Tatverdächtige.

Weitere Informationen werden Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe bei einer am Nacvhmittag in Dresden anberaumten Pressekonferenz geben.

Der martialische Auftritt der Dynamo-Fans ins Karlsruhe hatte deutschlandweit für Aufsehen und Empörung gesorgt. Die „Football Army“ hatte plakativ auch dem DFB, dem Deutschen Fußball-Bund, den Krieg erklärt. Vom Sportgericht wurde der Verein im Juni bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 75 000 Euro sowie Teilausschlüssen von Zuschauern bei zwei Auswärtsspielen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem wurde ein Maßnahmekatalog erlassen, der unter anderem festlegt, dass zu einigen Auswärtsspielen nur personalisierte Tickets an Vereinsmitglieder verkauft werden dürfen. Den „Ultras Dynamo“ wurden die Auswärtsdauerkarten für die Saison 2017/18 gestrichen.

