Der SZ-Gerichtsreport Rauswurf nach Presseberichten Der Betrugs-Prozess gegen eine 50-jährige Lehrerin fördert einige Ungereimtheiten ans Licht.

© dpa

Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte Scarlett Z. mal ihre Schulden bezahlt, es wäre ihr viel Peinliches erspart geblieben. Jetzt liegt das Kind im Brunnen, und es scheint keinen Ausweg mehr zu geben, eine Strafhaft zu vermeiden. Die 50-jährige Z. ist Dresdner Gymnasiallehrerin für Englisch/Russisch und eine Betrügerin, die Polizei und Justiz schon Jahre beschäftigt. Seit Dezember läuft ihr aktuelles Verfahren am Amtsgericht Dresden. Als Z. zwischen 2011 und 2013 krankgeschrieben war, soll sie munter für private Institute unterrichtet und für Verlage Fachbeiträge verfasst haben. Dafür kassierte sie 6 000 Euro zu viel an Krankenkassenbeiträgen laut Anklage. Außerdem habe sie 2012 Stromrechnungen für 270 Euro nicht bezahlt und unter falschem Namen Strom geordert. Weiter soll sie 2012 viermal Lastschrift-Abbuchungen rückabgewickelt haben, sodass ein Schaden von weiteren 260 Euro entstand.

Jetzt das Hätte: Hätte Z. im Juni, als der Prozess erstmals angesetzt war, der Richterin berichten können, dass sie die Taten bedauert und den Schaden beglichen hat – das Verfahren wäre wohl ohne viel Wind zu verursachen eingestellt worden. Es kam anders. Nichts war bezahlt, von Reue keine Spur – der Fall muss neu aufgerollt werden. Die Medien berichteten – es meldeten sich neue Geschädigte, die mutmaßlich von Z. betrogen wurden. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wieder in mindestens zwei Verfahren gegen sie. Die neuen Vorwürfe kommen gänzlich ungelegen.

Am Freitag wurde das Vorstrafenregister der 50-Jährigen verlesen. Sieben Verurteilungen wegen Betruges seit 2008. Erst kleine Geldstrafen, dann Freiheitsstrafen. Von Juli 2013 bis Mai 2014 saß sie zehn Monate in Untersuchungshaft. Auch das zeigt, dass die Taten heftiger wurden: Nicht bezahlte Heizölbestellungen über 3 400 Euro, wieder Lastschriftrückbuchungen und zwei Hotel-Aufenthalte an der Ostsee für 1 500 und 1 000 Euro 2013. Im Herbst 2014 wurde Z. wegen sechsfachen Betruges zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem sie dafür erstinstanzlich am Amtsgericht Dresden sogar zwei Jahre und zehn Monate erhalten hatte.

Erst diese Woche – warum eigentlich erst jetzt? – hat die Bildungsagentur reagiert. Z. wurde aus dem Schuldienst entlassen. Laut Verteidiger Carsten Brunzel sei der Rauswurf mit „Presseberichten“ über Z.s Geständnis begründet worden. Seine Kanzlei sei dabei, die Kündigung anzufechten. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite