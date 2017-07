Rauschwitz nimmt’s sportlich Wenn Gummistiefel fliegen und es Bonbons fürs Rundenrennen gibt, steht das Sportfest an. Der Startschuss erfolgt am 11. August.

Beim Bonbonlauf gehen jedes Jahr viele Teilnehmer an den Start. © Gisela Jänke

Im Haus von Gisela Jänke kann man sehen, dass bald Sportfestzeit ist. Preise für verschiedenste Wettbewerbe stapeln sich in Klappboxen. „Wir brauchen schließlich eine ganze Menge“, erklärt die Sportfest-Organisatorin. Allein im Bonbonlauf gibt es neun Altersklassen.

Kein Wunder. Die Rauschwitzer haben seit ein paar Jahren viel Spaß an Sport und Spiel. Deshalb organisieren Ortschaftsrat und Feuerwehrverein in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal ein solches Volkssportfest. Die Premiere gab es zum 700. Geburtstag des Elstraer Ortsteiles. Das sportliche Treiben fand damals so viel Gefallen, dass man beschloss, künftig jedes Jahr zu sporteln, erinnert sich Gisela Jänke. Das sechste wird also keinesfalls das letzte Sportfest sein.

Los geht’s Freitagabend mit dem Feuerwehrwettkampf im Löschangriff. Die Siegermannschaft darf den Hochsteinpokal mit nach Hause nehmen. Der Sonnabendvormittag gehört dann den Fußballern. 10 Uhr startet das Turnier der Freizeitmannschaften. Für den Nachmittag sind Kinderspiele vorbereitet. Unter anderem Gummistiefelweitwurf, Hindernislauf und Zielwurf. Das Kirschkernspucken muss dieses Jahr in Ermangelung frischer Früchte ausfallen. „Mit eingekochten Kirschen wollten wir nicht anfangen“, so Gisela Jänke. Das würde eine zu große Dreckerei. Dafür gibt es diesmal Zielwurf. Die Teilnehmer müssen versuchen, mit handgroßen Soft-Bällen in Zielringe zu treffen. Fünf bis 50 Punkte kann man dabei erreichen. Für die Eltern und Zaungäste gibt es währenddessen Kaffee und Kuchen.

Auch das Tischtennisturnier für Hobbyspieler steigt an diesem Nachmittag. Wer beim Pingpong mitmachen möchte, sollte sich bis spätestens 13.30 Uhr in die Starterliste eingeschrieben haben. Ab 17 Uhr steht dann der Bonbonlauf für Groß und Klein auf dem Programm. Der kam in der Vergangenheit immer gut an. „Voriges Jahr lief sogar ein Einjähriger mit“, erzählt die Rauschwitzerin. Er schaffte immerhin zwei Runden. Der letzte Sportfesttag steht dann im Zeichen des Volleyballs. Und hält einen besonderen Hingucker bereit. Die Easy Schleicher Kindisch treffen sich 13 Uhr zur Ausfahrt. Vorher können die Sportfestgäste die Mopeds der Truppe bewundern.

