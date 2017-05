Rauschwalder Schule erhält Schallschutz

Görlitz. Die Stadtverwaltung will auf die Beschwerden von Schülern der Oberschule Rauschwalde reagieren: Die Container-Klassenzimmer, die seit vergangenem Sommer auf dem Schulhof stehen, erhalten einen besseren Schallschutz. Allerdings nicht sofort: „Erst wenn der städtische Haushalt genehmigt ist, kann der Schallschutz beschafft werden“, sagt Torsten Tschage, Leiter des städtischen Bauamtes. Noch ist der Haushalt allerdings nicht beschlossen, ja, er liegt noch nicht einmal vor. Bis zur Genehmigung wird es also noch einige Monate dauern.

Für die Verbesserung der Nachhallzeit hat die Containerfirma Akustikplatten in den drei Klassenräumen vorgeschlagen. Diese Segel sind 1,60 mal ein Meter groß und werden magnetisch an den Decken befestigt. „Die Segel sind spezielle Anfertigungen der Firma und erfüllen die Brandschutzvorschriften“, sagt Tschage. Die Stadt kann die Akustikplatten selbst anbringen. Nötig sind neun Stück pro Klassenraum. Finanziert werden die Akustikplatten über eine monatliche Miete. Diese steht offenbar noch nicht fest, soll aber in den Haushalt 2017/18 eingestellt werden.

Abgesehen vom Schallschutz funktioniert der Unterricht in den Container-Klassenräumen auf dem Rauschwalder Schulhof nach Aussagen von Schülern und Schulleitung ganz gut. (SZ/ik)

zur Startseite