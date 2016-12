Rauschwalde hat einen neuen Markt Auf der Friedrich-Naumann-Straße öffnet „Action“: vor dem Fest und noch auf Mitarbeitersuche.

Zur Eröffnung war Ronny Altermann (Mitte) nach Görlitz gekommen, „Action“-Regionalleiter für sechs Bundesländer. Zunächst managen zwei junge Leute die neue Rauschwalder Filiale: Elisabeth Jaster und Max Flemming. © pawel sosnowski/80studio.net

Warum öffnet ein neuer Markt wenige Stunden vor Weihnachten? „Weil wir erst vor kurzem von diesem Standort erfahren haben“, sagt Ronny Altermann. Er ist in der internationalen Kette „Action“ Regionalleiter für sechs Bundesländer und beantwortet die Frage aus seiner Sicht: „Wir haben es dennoch geschafft, noch in diesem Jahr zu öffnen.“

Am Donnerstag entschied er sich, die Neueröffnung in Rauschwalde auf der Friedrich-Naumann-Straße 3 zu begleiten. Er hätte das auch anderswo tun können, denn „Action“ boomt wie verrückt und eröffnete gleichzeitig sieben neue Filialen in Deutschland und bereits am Mittwoch weitere vier. Die Zahl deutscher Standorte schnellte damit von 138 auf 149. „Und das geht weiter so“, sagt Altermann.

Das freut auch Roswitha Hennig von der Wirtschaftsförderung Europastadt Görlitz/Zgorzelec (EGZ): „Wir haben intensiv bei der Personalsuche geholfen. Mit dem neuen Anbieter ist ein zwei Jahre währender Leerstand beendet.“ Immer wieder wurde versucht, die Immobilie des früheren Lidl-Markt-Standortes als Kauf- oder wenigstens Lagerhalle anzubieten – vergeblich. „Jetzt ist ,Action’ da und kann mit den Konditionen des Eigentümers leben“, sagt die EGZ-Projektmanagerin.

„Action“ ist ein 1993 gegründetes niederländisches Unternehmen, das sich als sogenannter Non-Food-Discounter rasant entwickelte. Heute arbeiten 32 000 Mitarbeiter in über 800 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Österreich – seit 2009 auch in Deutschland und ab sofort auch in Görlitz. „Alle Filialen werden täglich von den Großlagern in Frankreich und in den Niederlanden aus beliefert, ein weiteres Großlager entsteht gegenwärtig im süddeutschen Biblis“, erzählt Ronny Altermann. Er spricht dabei von einem täglich verfügbaren Angebot von an die 5 500 Artikeln.

In Rauschwalde haben die beiden stellvertretenden Filialleiter Elisabeth Jaster und Max Flemming dafür eine Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern zur Verfügung. Die beiden jungen Leute hatten sich gleich beworben, als „Action“ einen Görlitzer Standort ankündigte. Die Görlitzerin Elisabeth Jaster hatte erst in diesem Jahr eine Fachausbildung im Handel abgeschlossen, der Zittauer Max Flemming sich über das Internet beworben. Es sind zwei von mindestens 15 Mitarbeitern, die am Görlitzer Standort noch nicht alle da sind. „Wir brauchen dringend gute Leute, weitere Bewerbungen sind willkommen“, bestätigt Ronny Altermann: „Auch die Stelle des Filialleiters ist noch offen.“

Das Angebot in der übersichtlichen und hellen Rauschwalder Halle verteilt sich auf zwölf Produktkategorien, darunter beispielsweise Dekoration, Haustierbedarf, Heimwerken, Kleintextilien, Haushalt, Hobby, Büro, Spielzeug, Garten, Körperpflege. „Jede Woche wechseln wir auf jeweils rund 150 neue Artikel“, sagt der Regionalleiter. Geöffnet ist, außer sonntags, von 9 bis 20 Uhr. Und es sei gewollt, dass sich „Action“-Filialen in städtischen Randlagen ansiedeln: „Da gibt es Parkplätze, und die Mieten passen zu unserem Preis-Leistungs-Verhältnis“. In Görlitz fehlten allerdings die rund 1 500 weihnachtlichen Saisonartikel: Die wären so kurz vor dem Fest wirklich nicht mehr gegangen, vermutet Ronny Altermann und staunt: „Dass dennoch zur Eröffnung so viele Kunden kamen und der Umsatz brummte, hatte ich so nicht erwartet.“ Und tatsächlich: Auf dem Parkplatz waren die 77 Stellplätze den ganzen Tag über fast immer alle belegt.

