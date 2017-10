Rauschende Ballnacht in Radeberg Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr steigt jetzt die nächste Auflage. Und das mit vielen Überraschungen!

Gut gefüllt war die Tanzfläche im Kaisersaal, als der Lions-Club zur ersten Radeberger Ballnacht eingeladen hatte. Die nächste lockt nun am 4. November. © PR

Wer schon immer mal vom Semperopern-Ball geträumt hat, kann sich diesen Traum in Radeberg erfüllen. Immerhin nennen die Radeberger den schmucken Kaisersaal im Radeberger Kaiserhof gern und durchaus ein bisschen stolz „unsere Semperoper“. Und tatsächlich, mit seinen Stuck-Decken, den weißen Figuren und vergoldeten Säulen weht tatsächlich ein Hauch großer Opernwelt durch den Saal, in dem nicht „nur“ das Biertheater seine Spielstätte hat, sondern regelmäßig auch getanzt wird. Am 4. November zum Beispiel wieder; dann lädt der Radeberger Lions-Club zur zweiten Auflage seiner Radeberger Ballnacht ein.

„Die Premiere im vergangenen Herbst war ein echter Erfolg, der uns Mut gemacht hat“, sagt Jan Tschörtner. Der Radeberger Bestattungsunternehmer ist seit einigen Monaten neuer Chef des Radeberger Lions-Clubs und hofft, dass sich die Ballnacht in und um Radeberg herum einen Namen bei Tanzfans machen wird. „Auch, wenn wir natürlich in Sachen Star-Auflauf nicht mit dem Semperopern-Ball mithalten können – und es natürlich auch gar nicht wollen“, stellt er klar. Aber eine rauschende Ball-Nacht wird es im Kaiserhof dennoch werden, verspricht er.

Keine elitäre Veranstaltung

Getanzt wird dabei sozusagen in drei Sälen. Im großen Kaisersaal mit der Gala- und Tanzband „Toms Band“ und Dinner und Showeinlagen, im Brauereiausschank mit der „Querbeet-Showband“ und Gala-Buffett sowie im Kaiserhofkeller – also in der Label-Bar – mit Rockabilly im Charme und Flair der 1950er Jahre. „Wer übrigens nur mal schnuppern will, hat ab 21 Uhr die Chance dazu“, verrät Jan Tschörtner. Denn dann wird es wieder wie im Vorjahr auch die sogenannten Flanier-Karten geben. „Das kam gut an, so kann sich jeder einen Eindruck vom Angebot verschaffen und sozusagen überall mal reinriechen“. Und natürlich können auch die „Flanierer“ dann um 23 Uhr das große Feuerwerks-Spektakel vorm Kaiserhof genießen.

Das Ganze ist dabei keine „elitäre Show-Veranstaltung“, sondern der Lions-Club verfolgt auch einen sozialen Zweck. „Neben der Idee, in Radeberg ein tolles Event zu organisieren, wollen wir mithilfe unserer Tombola auch Geld für soziale Zwecke in Radeberg sammeln“, macht der Lions-Chef deutlich. Die hochwertigen Preise haben dabei ortsansässige Unternehmen spendiert. Im vergangenen Jahr kamen durch den Los-Verkauf übrigens 2 500 Euro zusammen.

Die vor einem Jahr geborene Idee war also eine nahezu perfekte, aus dem nach der Wende etablierten, aber internen Ball des Lions-Clubs im Kaiserhof eine öffentliche Ballnacht werden zu lassen!

Radeberger Ballnacht im Kaiserhof am 4. November, Beginn 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Tickets (90 Euro für den Kaisersaal, 50 Euro für den Brauereiausschank jeweils inklusive Menü beziehungsweise Buffet oder 30 Euro für die Flanierkarten für einen Einlass ab 21 Uhr) gibt es im Ticketservice des Biertheaters in der Hauptstraße 59. Oder auch telefonisch unterTelefon: 03528 487070 sowie per Mail unter info@ticketservice-radeberg.de

