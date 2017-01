Raus mit dem Baum! Das Karswaldbad in Arnsdorf lädt für Sonntag zum gemeinsamen Verbrennen der Weihnachtsbäume ein.

Im Karswaldbad Arnsdorf werden Weihnachtsbäume verbrannt. © Willem gr. Darrelmann

Die besinnliche Weihnachtszeit ist endgültig vorbei und der Arbeitsalltag hat wieder begonnen. Dennoch steht bei vielen Bürgern noch der festlich geschmückte Weihnachtsbaum in der Wohnung. Wohin damit? In Arnsdorf ist diese Frage leicht zu beantworten, denn das Karswaldbad lädt an diesem Sonntag zu seinem traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen ein. Sprich: Die Bürger müssen ihren Baum nur noch von Lametta, Weihnachtskugeln und dem selbstgebastelten Schmuck der Kinder befreien, ihn ins Auto wuchten und anschließend in das Karswaldbad fahren. Ab 14 Uhr werden dort die Weihnachtsbäume der Bürger verbrannt. Schöner Nebeneffekt: In geselliger Runde kann so gemeinsam um ein warmes Feuerchen noch ein wenig das neue Jahr gefeiert werden.

Doch was tun, wenn der Arnsdorfer an diesem Tag nicht da ist oder den Weihnachtsbaum schon eher aus der Wohnung verbannen will? Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Überbleibsel des Weihnachtsfestes zu entsorgen. Nach Angaben des Landratsamtes Bautzen ist es beispielsweise möglich, den Nadelbaum selbst zu kompostieren. Die Bäume können aber auch vollständig abgeputzt und zerkleinert in der Bio-Tonne entsorgt werden. Dabei müssen die Bürger zudem beachten, dass Bäume bis zu einer Größe von 1,50 Meter im Ganzen mitgenommen werden. Größere müssen vorher gekürzt werden. Bündel von losem Reisig oder Ästen werden nach Aussagen des Landratsamtes nicht mitgenommen. (ste)

