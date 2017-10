Raus ist raus Dynamo kann mit Bundesligist Freiburg lange mithalten – und verliert trotzdem 1:3.

Aias Aosman (r) vom Zweitligisten Dynamo Dresden versucht gegen den Freiburger Nicolas Höfler an den Ball zu kommen. Am Ende unterlag Dresden trotz kurzer Führung beim Erstligisten. © dpa

Viel ist über Stil gesprochen worden im Vorfeld dieses Spiels – und in Freiburg vor allem über den Spielstil der Dresdner. Trainer Christian Streich schwärmte Dynamo dabei beinahe schon in die Bundesliga, wenn nicht darüber hinaus – ausgeschieden sind die Gäste dann dennoch. 1:3 hieß es nach 90 Minuten, und all das Lob konnten und wollten die Verlierer danach nicht hören – selbst wenn es Streich noch einmal in aller Ausführlichkeit wiederholte. Raus ist raus, egal wie.

„Die Mannschaft ist selbstbewusst und weiß genau, wie das gespielt wird und warum“, sagte Streich zur auf Kurzpässe getrimmten Spielweise, von der er sich etwas abschauen wolle. Sehr interessant sei das speziell für Freiburgs Zuschauer, „weil sie nicht so oft Mannschaften sehen, die wie Dresden spielen“. Und tatsächlich versteckten sich die Schwarz-Gelben, die diesmal ganz in weiß antraten, auch gegen den Erstligisten nicht. Besondere Abende brauchen besondere Kleidung, twitterte der Klub. An ihrem Stil aber hielten die Dynamos konsequent fest. Wo Dresden draufsteht, ist eben auch Dresden drin – obwohl Trainer Uwe Neuhaus die Offensive gleich auf vier Positionen veränderte.

Schwäbe steht im Mittelpunkt

Das war zu merken. Einerseits hielt man mit den Gastgebern phasenweise locker mit, andererseits fehlte es mit zunehmender Nähe zum Strafraum an Präzision, Ideen und Durchschlagskraft. Über die Außenbahnen konnten sich Sascha Horvath und Erich Berko nicht so nachhaltig in Szene setzen, wie es zuletzt Niklas Kreuzer und Haris Duljevic gelungen war. Chancen gab es dennoch: Lucas Röser hatte eine nach zwölf Minuten, Horvath (24.) und Aias Aosman (26.) mit ihren Schüssen ebenso.

Das Dynamo-Zeugnis: Benatellis Tor ist zu wenig zurück 1 von 14 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Pariert einen Kopfball von Frantz mit sensationellem Reflex (10.). An den Gegentoren zwei und drei nicht ganz schuldlos. Niklas Kreuzer: Note 3: Schaltet sich nicht so oft ins Offensivspiel ein, wenn aber doch, wird es fast immer gefährlich. Baut in der zweiten Hälfte etwas ab. Jannik Müller: Note 3: Fällt lange Zeit überhaupt nicht auf, wenn aber doch, dann überzeugt er mit seinem gewohnt sicheren Stellungsspiel. Florian Ballas: Note 3: Geht als Kapitän ins Spiel und knüpft zunächst nahtlos an die gute Vorstellung in Nürnberg an. Hat dann aber eine Aktie am 1:1. Philip Heise: Note 3: Trotz Roter Karte zuletzt im Pokal spielberechtigt. Zeigt, was Dynamo demnächst in der Liga fehlen wird. Klärt den Ball vorm 1:1 nicht. Manuel Konrad: Note 3: Kämpft gegen seinen Jugendverein um jeden Ball, steckt auch Schwäbes Check in die Niere weg. Versucht viel, nicht alles gelingt. Aias Aosman: Note 3: Verpasst knapp die Führung (26.), bereitet die dann aber einsatzstark vor. Sein Foul vor dem eigenen Sechzehner führt aber zum 1:2. Rico Benatelli: Note 3: Behält beim 1:0 die Übersicht, mit der er auch im Rest des Spiels zu überzeugen weiß. Zeigt, dass er in die erste Elf will. Sascha Horvath: Note 4: Der Kleinste versucht sich oft in der Luft, gewinnt defensiv sogar einen Zweikampf. Läuft sich sonst aber meist fest. Erich Berko: Note 4: Klärt nach einem der gefährlichen Freiburger Eckbälle auf der Linie (33.), kann selber aber offensiv kaum Akzente setzen. Lucas Röser: Note 4: In seiner besten Szene wird der Torschuss von Schuster geblockt (12.). Hat sonst große Probleme, sich durchzusetzen. Niklas Hauptmann: Note 3: Kommt nach 71 Minuten für Aosman, kann dem Spiel aber kaum noch Impulse geben. Nicht zu bewerten: Haris Duljevic und Peniel Mlapa (SZ/cdh)

Geschwärmt hatte Freiburgs Coach bei seiner Stilkritik jedoch insbesondere von Marvin Schwäbe. „Sie haben einen spielstarken Torwart, gestalten viele Spielaufbauvarianten, machen das Feld groß, rochieren ganz viel“, lobte Streich, und all das ist am späten Mittwochabend auch wieder zu sehen gewesen. In seiner Laudatio auf Schwäbe setzte der Trainer sogar noch einen drauf: „Der Torwart ist ein wesentlicher Faktor bei ihnen im Spielaufbau. Noch viel mehr als Manuel Neuer unter Pep Guardiola.“

Das ist mal ein Satz. So wie Schwäbe zu spielen, muss man sich aber auch erst mal trauen, erst recht in Freiburg gegen schnelle, taktisch erstklassig ausgebildete Streich-Kicker. Überaus mutig und selbstbewusst leitete der Schlussmann die Angriffsversuche immer wieder mit Pässen ein – egal ob flach, als Flugball oder unter Bedrängnis. Zwei-, dreimal brachte er damit auch schon in Hälfte eins seine Mitspieler in arge Nöte.

Mehr gefragt waren ohnehin Schwäbes Fähigkeiten als Torwart, nicht so sehr die als elfter Feldspieler. In der zehnten Minute wehrte er akrobatisch wie spektakulär den Kopfball des nach einem Eckball völlig freistehenden Mike Frantz ab, und auch die Schüsse von Florian Niederlechner (12.) und Nils Petersen (39.) hielt der inzwischen 22-jährige U 21-Europameister sicher.

Stilecht und leistungsgerecht ging es daher mit einem torlosen Remis in die zweite Halbzeit, die umso torreicher begann. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff sorgte Rico Benatelli für die Führung, als Freiburgs Kapitän Julian Schuster den Ball zu kurz abwehrte und der Neuzugang mit einem Schlenzer zum 0:1 traf. Schon in der 50. Minute fiel dann allerdings der Ausgleich. Philip Heise und Florian Ballas verloren den Ball gegen Niederlechner, der zu Petersen ablegte. Der frühere Cottbuser Torjäger schob zum 1:1 ein. Was für ein intensiver Start.

Als sich die Partie gerade einigermaßen beruhigt hatte, brachte Schuster seiner Mannschaft den wichtigen Vorteil. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielte er das 2:1 (61.). Danach wurde Fußball mehr gekämpft, ohne dass die Dresdner ihre Linie verloren. Sie versuchten alles, Freiburg konterte – und ausgerechnet Schwäbe leistete sich in der 82. Minute den entscheidenden Fehlpass. Janik Haberer war der Nutznießer und traf zum 3:1-Endstand.

