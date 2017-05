Raus aus Hartz IV Immer weniger Menschen im Landkreis Görlitz leben von Stütze. Für viele Langzeitarbeitslose ergeben sich jetzt neue Chancen.

Felix Breitenstein vor dem Jobcenter an der Görlitzer Lunitz © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Manchmal ist es ja verrückt. Da beabsichtigt ein deutsch-chinesisches Unternehmen, sich in Rothenburg anzusiedeln und künftig mit rund 1 000 Mitarbeitern Elektrowagen zu produzieren. Und gleich kommt die Frage auf: Haben wir überhaupt so viele Arbeitskräfte noch? Felix Breitenstein müsste es am besten wissen. Der Chef des kreiseigenen Jobcenters verfügt über das größte Arbeitskräftereservoir an der Neiße. Etwas mehr als 9 000 Arbeitslose betreute das Jobcenter noch im März, hinzu kommen weitere erwerbsfähige Leistungsberechtigte, wie es im Hartz-IV-Jargon heißt. Macht zusammen rund 19 000 Menschen. Nicht alle sind gleich in der Lage, einen Job aufzunehmen. Mancher ist von Alkohol oder verbotenen Drogen abhängig, andere haben es verlernt, den ganz normalen Tagesablauf zu meistern. Aber Breitenstein ist sich sicher: Seine Behörde könnte Großinvestoren wie den Rothenburgern hilfreich sein. Acht bis zehn Prozent seiner Empfänger sind sofort vermittelbar, weitere 40 Prozent nach einer Qualifizierung relativ rasch.

Allerdings wartet Breitenstein nicht erst Großinvestoren ab. Selbst wenn sich die Pläne in Rothenburg doch noch zerschlagen sollten, will der frühere Unternehmensberater trotzdem den anhaltend positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt nutzen und die Zahl seiner Leistungsempfänger reduzieren. Da ist in den vergangenen Jahren unter seinem langjährigen Vorgänger Eberhard Nagel schon viel passiert. Doch nun ist Breitenstein seit Januar alleiniger Chef des Jobcenters, die Arbeitslosen sind jetzt allein seine.

Als Hartz-IV eingeführt wurde, da empfanden das viele Betroffene als eine unverdiente Strafe. Denn es traf viele, die beim Strukturumbruch in den 1990er Jahren ihre Stelle verloren hatten. Als sie nun aus dem Arbeitslosengeld II gleich in die Grundsicherung fielen, erboste sie das vielfach. In Zittau marschierten Demonstranten um die Neustadt und riefen Passanten zornige Losungen zu, in Görlitz organisierte sich die Montagsdemo, die jahrelang durchhielt und Montag für Montag durch das Zentrum zog. Die Linkspartei sprach von „Armut per Gesetz“. Denn das Prinzip von Fördern und Fordern, das dem Hartz-Gesetz zugrunde lag, funktionierte im Osten nicht oder noch viel schlechter als im Westen: Abstriche an den Leistungen wurden sofort von den Langzeitarbeitslosen gefordert, aber Jobs konnten kaum angeboten werden. Doch knapp 15 Jahre später hat sich die Situation grundlegend geändert. Die Zahl der Hatz-IV-Bezieher ist dramatisch zurückgegangen, auch wenn sie immer noch zu hoch liegt. Allein von März 2016 bis März 2017 sind es 1 673 weniger im Landkreis. Die Arbeitslosenquote sank insgesamt auf zehn Prozent, der unter 25-Jährigen auf 9,4 Prozent. Über 4 000 Personen konnte das Jobcenter 2016 in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten vermitteln, 70 Prozent der Verträge bestanden auch noch ein Jahr danach. Eine Erfolgsgeschichte nennt das Breitenstein.

Den Rückgang spürt das Jobcenter. Nicht nur, weil es weniger Menschen betreut. Nicht nur, weil es selbst spart: befristete Stellen im Jobcenter laufen aus, es gibt keine Neubesetzungen der jetzt noch knapp über 400 Mitarbeiter. Das Jobcenter bekommt einfach auch weniger Geld für die Eingliederung, weil es ja für weniger Menschen zuständig ist. Unbeachtet bleibt aber, dass der Aufwand mitunter steigt, Menschen in Arbeit zu bringen. Die Zahlen hatte Breitenstein schon mal im Januar im Sozialausschuss des Landkreises vorgestellt, doch haben sie erst jetzt ihre Wirkung richtig entfaltet. Schon damals teilte er mit, dass er 18,7 Millionen Euro für die Eingliederung der Hartz-IV-Empfänger in diesem Jahr zur Verfügung hat, 3,3 Millionen weniger als noch vor einem Jahr. Die Differenz wird etwas geringer, weil er über Sonderprojekte rund zwei Millionen zusätzlich zu 2016 eingeworben hat. Bleibt ein Minus unterm Strich von 1,3 Millionen Euro. Und diese Mittel setzt das Jobcenter in diesem Jahr zu 42 Prozent für die Integration in den Arbeitsmarkt ein, zu 48 Prozent für Fortbildungs- und Aktivierungsmaßnahmen und nur noch zu 10 Prozent für den zweiten Arbeitsmarkt. Vor einem Jahr hieß das Verhältnis noch 39 zu 40 zu 21. Die ersten, die es spürten, waren die Ein-Euro-Jobber. Ihre Zahl geht rasch zurück. Aber nicht nur im Landkreis Görlitz. Bundesweit gibt es von ihnen im Moment 80 000, vor einem Jahr waren es mehr als 250 000. Breitenstein kann daher mit der Kritik gut leben, sieht sich auch nicht als Buhmann der (Kreis-)Nation. Die vornehmste Aufgabe seiner Behörde sei Menschen in Arbeit zu bringen, nicht in Ein-Euro-Jobs, begründet er den Einsatz der Gelder.

Dazu will Breitenstein nun auch den Kontakt zu Arbeitgebern verstärken. Am 18. Mai in Weißwasser und am 1. Juni in Niesky lädt das Jobcenter zu Arbeitgeberkonferenzen ein. 50 Arbeitgeber tauschen sich dabei mit dem Jobcenter aus. Breitenstein will dabei vor allem erfahren, welchen Bedarf an Mitarbeitern haben die Unternehmen in den nächsten fünf Jahren. Wenn er das weiß, könnte er zielgerichtet Qualifizierungen auflegen. „Wenn eine kleine Firma in drei Jahren einen Klempner benötigt, dann kann das schon ein Problem werden“, sagt Breitenstein. „Wenn ich aber für 20 Firmen 20 Klempner qualifiziere, dann können wir das finanzieren.“ Auch in der mobilen Krankenpflege, bei Hilfstätigkeiten, bei handwerklichen Arbeiten sieht er Chancen. „Natürlich können wir nicht mit einem Hauptbuchhalter aufwarten“, sagt Breitenstein, „aber mitunter gelingt der Einstieg in den Arbeitsmarkt eben auch mit einer Teilqualifizierung.“ Auf diese Weise hätte das Jobcenter auch mit Firmen im Kodersdorfer Industriegebiet zusammengearbeitet.

Weil aber Firmen auch immer schwieriger Lehrstellen besetzen können, wird es noch vor den Sommerferien ein Azubi-Job-Speed-Dating geben: Junge Menschen werden mit Unternehmen zusammengebracht. Breitenstein will den Aufschwung am Arbeitsmarkt nutzen. Auch der Chef der Bautzener Arbeitsagentur, Thomas Berndt, sprach zuletzt von einer „hohen Arbeitskräftenachfrage“. Doch gebe es keinen Grund sich auszuruhen. „Denn es gibt immerhin noch über 21 000 arbeitslose Menschen in der Oberlausitz“. Da sind sich Berndt und Breitenstein einig.

