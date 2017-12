Kommentar Raus aus der Wohlfühloase Jürgen Müller über Arbeit zwischen den Feiertagen

Jürgen Müller © Claudia Hübschmann

Nicht nur die Dieraer Milchbauern müssen während der Festtage und danach ran, stehen in den Ställen und an der Melkanlage. Andere haben es da besser. Einige Mitarbeiter im öffentlichen Dienst beispielsweise. Sie gönnen sich nach Weihnachten drei Brückentage, machen komplett frei und die Verwaltung dicht, so in Lommatzsch und Stauchitz.



Es hat ja niemand etwas dagegen, dass einige Mitarbeiter frei machen. Aber doch nicht alle auf einmal! Eine Mindestbesetzung in Amtsstuben kann der Steuerzahler erwarten. Es ist auch nicht verständlich, wenn einerseits über Personalmangel geklagt wird, andererseits die gesamte Verwaltung frei macht.



Was würden diese Leute eigentlich sagen, wenn an diesen Tagen auch kein Bus, keine Bahn, kein Taxi fahren würde, Geschäfte, Banken und Tankstellen geschlossen hätten, Ärzte, Polizisten, Krankenschwestern, Piloten blau machen würden, kein Müll entsorgt würde, der Bildschirm schwarz bliebe, kein Strom flösse? Was sollen Selbstständige sagen, die zwölf, 14 Stunden am Tag und auch an den Wochenenden arbeiten und trotzdem kaum über die Runden kommen?



Es wird Zeit, dass einige öffentlich Bedienstete aus ihrer Wohlfühleoase herauskommen und endlich begreifen, dass sie Dienstleister sind für die Bürger, von denen sie gut bezahlt werden. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr.



