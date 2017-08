Raus aus der Uni Die Prüfungen sind vorbei, die Urlaubszeit an den Dresdner Hochschulen hat begonnen. Viele müssen trotzdem ackern.

Ein Prosit auf die Semesterferien: Die überstandene letzte Klausur begießen die Maschinenbau-Studenten Jaschar, Julian, Sebastian und Varan (v. l. n. r.) mit einem Bier. Jetzt ist erst einmal Urlaub angesagt. Doch nicht für jeden Studenten beginnt die faule Zeit.

Hanna Ittner muss schnell sein bei der Arbeit mit Beton, sonst wird er fest. 28 Tage muss er dann aushärten.

Wenn andere Studenten urlauben, arbeitet Andrej Swidsinski – und hilft anderen beim Schreiben der Hausarbeit.

Die Formel für mehr Freizeit weiß der Elektrotechniker Hujun Peng: schnell mit der Masterarbeit fertig werden.

Klonk! Vier Bierflaschen prallen aneinander. Dabei ist es noch nicht mal 12 Uhr. Doch heute ist Zuprosten erlaubt, schließlich gibt es Grund zum Feiern. Nach der letzten Prüfung in diesem Semester genießen Jaschar, Julian, Sebastian und Varan die Mittagspause auf der großen Treppe vor der Alten Mensa in der Mommsenstraße. Klausuren in Kinetik und Satellitentechnik haben die Maschinenbau-Studenten heute geschrieben. „Ich habe ein gutes Gefühl, müsste geklappt haben“, sagt Sebastian mit Blick auf das Ergebnis. Das dürfte erst in ein paar Wochen feststehen. Während die Dresdner Studenten in den nächsten Wochen ihre Ferien genießen, wühlen sich die Mitarbeiter der Hochschulen durch Berge geschriebener Arbeiten. Auch wenn keine Vorlesungen sind – das Leben auf dem Campus geht weiter.

Im Bummelschritt ziehen Grüppchen aus TU-Mitarbeitern und Studenten in die Alte Mensa. Hasten muss in der Semesterpause niemand. Keine langen Schlangen warten vor den Essensausgaben. Auch in der Küche des Studentenwerks Dresden ist Entschleunigung angesagt. Während in der Vorlesungszeit täglich zwischen 17 000 und 19 000 Essen gekocht werden, sind es in der Prüfungszeit von Mitte Juli bis Mitte August nur 11 000. Mit dem jetzigen Beginn der Urlaubszeit für die Studenten sogar nur 9 000 Mahlzeiten. Viele Mensen haben das Angebot deshalb etwas reduziert. So ist derzeit zum Beispiel in der Reichenbachstraße, der Stammmensa der HTW-Studenten, nur die Ausgabe im Erdgeschoss geöffnet. „Weil weniger los ist, machen auch viele unserer Mitarbeiter in den nächsten Wochen Urlaub“, sagt Udo Lehmann, Leiter des Geschäftsbereichs Hochschulgastronomie.

Viel Platz, viel Ruhe

Wenn schon Stress, dann in schickem Ambiente. Hujun Peng hat noch keine Zeit für Ferien. Der Chinese studiert Elektrotechnik an der TU Dresden, schreibt gerade seine Masterarbeit. Im altehrwürdigen Görges-Bau mit seiner lichtdurchfluteten Halle und den großzügigen Arkadenumgängen hat er seinen Laptop aufgeklappt. Die Kopfhörer auf den Ohren blenden das Rundherum aus. Hujun Peng kommt gut voran. „Wahrscheinlich kann ich meine Arbeit noch vor dem eigentlichen Abgabedatum einreichen“, erzählt er. Mitte September peilt er an, damit er danach noch ein bisschen Urlaub machen kann. Durch Deutschland will er reisen, vielleicht auch mal nach Italien fahren. Im Oktober möchte er seine Masterarbeit dann verteidigen. Danach zurück nach China? „Ich würde auch gern noch in Dresden promovieren“, verrät er. Doch vorher muss ein gutes Ergebnis bei der Abschlussarbeit her. Dafür verzichtet er gern auf einen Teil der Ferien.

Wenn die Studentenmassen fehlen, ist Platz zum Bauen da. Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), der im Auftrag des Freistaats Bauarbeiten an den staatlichen Hochschulen koordiniert, nutzt die nächsten Wochen rege. In der Bibliothek der HTW Dresden wird an den Fenstern gearbeitet. In der HTW-Außenstelle Pillnitz laufen Parkett- und Malerarbeiten im dortigen Hörsaalgebäude. Im Schumannbau der TU Dresden haben derweil Arbeiten für einen besseren Brandschutz begonnen. An den Treppen zum Hörsaalgebäude werden außerdem Markierungen angebracht, die Sehbehinderten eine bessere Orientierung ermöglicht. Im Inneren des Hauses muss eine neue Internet-Telefon-Anlage installiert werden. Die Arbeiten dazu werden nach Informationen des SIB noch bis ins Wintersemester hinein dauern.

Mit den Grundlagen des Bauens beschäftigt sich Studentin Hanna Ittner in ihrer Semesterpause. Mit Christian Stahn, technischer Mitarbeiter im Baustoff-Labor der TU Dresden, füllt sie Kelle für Kelle zähflüssigen Betons in kleine Förmchen. Eine Testreihe für eine Bewehrung mit Carbon. Eigentlich hat sie ihre Diplomarbeit dazu schon fertig. „Das sind zusätzliche Versuche als Erweiterung der Arbeit“, erklärt sie. In den Ferien wäre dazu genug Platz im Labor, sagt Christian Stahn. „Während der Vorlesungszeit ist es komplizierter, weil viele Studenten hier sind und arbeiten.“

Jobben statt Faulenzen

Trotz Urlaubszeit ist auch Philosophie-Student Andrej Swidsinski auf dem TU-Campus unterwegs. Er arbeitet. Vor der Alten Mensa verteilt er Flyer für die Beratung des Schreibzentrums der TU Dresden. Dort ist er als Tutor tätig. Viele Studenten verfassen in den Ferien ihre Hausarbeiten. Wenn es dabei klemmt, hilft die Schreibberatung. Auch Susan Schilling spricht er an. Die 24-Jährige hat ihr Medizinstudium fast fertig. „Jetzt sammle ich schon Material für meine Doktorarbeit“, erzählt sie. Mit der will sie ab Oktober beginnen. Zeit zum Durchschnaufen bleibt bis dahin aber noch.

