Raus aus der Arbeitslosigkeit Fast 1 000 junge Menschen im Landkreis Bautzen haben keinen Job. Die Agentur für Arbeit und das Landratsamt gehen deshalb jetzt neue Wege.

Eine Ausbildung ist eine wichtige Voraussetzung, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Über die Hälfte der jungen Arbeitslosen im Landkreis kann jedoch keinen Abschluss vorweisen. © Archivfoto: Philipp Guelland

Gemeinsam wollen Arbeitsagentur und Kreisverwaltung junge Menschen ohne Job künftig fit fürs Berufsleben machen. Beide Behörden haben dazu jetzt eine Jugendberufsagentur eingerichtet. Mitarbeiter aus der Arbeitsagentur und dem Landratsamt werden fortan in enger Zusammenarbeit junge Menschen im Alter unter 27 Jahren bei der Suche nach einem Beruf oder einen Ausbildungsplatz unterstützen und sie für den Arbeitsmarkt vorbereiten.

Gegenwärtig haben im Landkreis Bautzen fast 1 000 junge Menschen im Alter unter 27 Jahren keinen Job. Mehr als die Hälfte davon können keinen Berufsabschluss vorweisen, etwa 230 verfügen noch nicht mal über einen Schulabschluss. „Jeder jugendliche Arbeitslose ist einer zu viel“, sagt Landrat Michael Harig (CDU). Angesichts der demografischen Entwicklung und der hohen Nachfrage könne die Wirtschaft auf keinen von ihnen verzichten. Zudem gehe es darum, den Betroffenen Perspektiven aufzuzeigen und die dauerhafte Abhängigkeit von den Sozialsystemen zu vermeiden.

Aktiv auf die jungen Menschen zugehen

Bislang haben die Agentur für Arbeit in Bautzen sowie das Jugendamt und das Jobcenter der Kreisverwaltung zumeist unabhängig voneinander versucht, Jugendliche zu unterstützen. „Künftig werden sich Berufsberater, Sozialarbeiter und Fallmanager an einen Tisch setzen und beraten“, kündigt Arbeitsagenturchef Thomas Berndt an. Ein bislang im Landkreis einmaliges Vorgehen. Zudem wollen die Behörden aktiv über das Jugendamt auf die jungen Menschen zugehen. Das konnten Arbeitsagentur und Jobcenter bisher so nicht.

Den Schwerpunkt wollen die Arbeitsagentur und die Kreisverwaltung auf die Städte Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda legen. Mathias Bielich, der Leiter des Jobcenters, betont, dass dabei künftig auch die Schulen mit eingebunden werden sollen: „Auch Lehrer, die absehen können, dass ein Schüler Probleme hat, kann sich an uns wenden.“ Ohnehin gelte, „je früher wir die Menschen erreichen, desto mehr können wir retten“, ergänzt Thomas Berndt.

Die Jugendberufsagentur wird zugleich auch für junge Geflüchtete zuständig sein, die im Landkreis leben. Die meisten jungen Zuwanderer – etwa 90 Prozent – seien aber ohnehin bereits an Berufsschulzentren oder berufsbildende Schulen angebunden, erklärt Jugendamtsleiterin Monique Rex.

