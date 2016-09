Raus aus den Kirchenmauern Glaube findet dort statt, wo die Menschen sind, findet der neue Sebnitzer Pfarrer Lothar Gulbins. Einen Gottesdienst würde er auch mal in der Kneipe feiern.

Pfarrer Lothar Gulbins vor der Peter-Pauls-Kirche in Sebnitz. Er will vor allem zuhören und die Menschen kennenlernen. © Dirk Zschiedrich

Er hat das Gefühl, hier richtig zu sein, sagt Lothar Gulbins über sich und sein Amt. Rein formal betrachtet hat ihn die evangelische Landeskirche auf die freie Pfarrstelle nach Sebnitz geschickt, als gläubiger Christ sieht er sich gleichermaßen von Gott an diesen Ort gesetzt. Das gebe ihm die nötige Gelassenheit, falls es einmal schwierig werden sollte. Diese innere Ruhe und Aufgeschlossenheit strahlt er auch aus. Seit Anfang September ist der 28-jährige Pfarrer in Sebnitz und gemeinsam mit der zweiten Pfarrstelle, die derzeit vom Lohmener Pfarrer Michael Schleinitz vertreten wird, für die Kirchtürme in den Schwestergemeinden Sebnitz, Hinterhermsdorf-Saupsdorf, Lichtenhain-Ulbersdorf und Hohnstein-Ehrenberg zuständig. Bei seiner Ankunft sei er mit großer Freundlichkeit und Wertschätzung empfangen worden, erzählt er, alle haben gelächelt. Ein Vertrauensvorschuss, der gut tut.

Seine Kindheitsjahre hat Lothar Gulbins in Dresden verbracht, später zog die Familie nach Seifersdorf bei Dippoldiswalde. Nach dem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr studierte er Theologie in Göttingen und Leipzig. Sein Vikariat, die zweijährige praktische Ausbildungszeit für Pfarrer nach dem Studium, absolvierte er in Tharandt. Seit einigen Wochen bewohnt der 28-Jährige mit seiner Frau und den beiden Kindern nun das Sebnitzer Pfarrhaus.

Es ist seine erste Stelle als Pfarrer. Wie tritt man als junger Seelsorger in schweren Stunden Gemeindemitgliedern gegenüber, die nicht selten über das Doppelte bis Dreifache an Lebenserfahrung verfügen? „Wenn ich Menschen begegne, sehe ich mich als jemanden, der zuhört und nachfragt“, sagt Lothar Gulbins. Bei einer Bestattung etwa geht es darum, dem Ereignis einen würdigen Rahmen zu geben und für die Angehörigen da zu sein. Die Seelsorge sei ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Das Pfarramt an sich ist für ihn ganz klar eine Berufung. In seiner ersten Predigt erinnerte er an den Beginn der Montagsdemos in Leipzig vor 27 genau Jahren. Sie seien ein Beispiel dafür, wie aus etwas Kleinem – den Friedensgebeten in der Nikolaikirche – eine Kraft entsteht, die Großes in der Gesellschaft bewirken kann. „Dieses Bewusstsein wünsche ich mir auch für unsere Orte“, sagt Lothar Gulbins. Dass der Glaube nicht nur für den Einzelnen in seinem Kämmerchen eine Bedeutung entfaltet, sondern für das Miteinander in der Gesellschaft. „Ich denke, dass Glaube alltagsrelevant ist, nicht nur am Sonntag.“ Es geht ihm um den christlichen Auftrag, für den Nächsten da zu sein. Ganz praktische Beispiele dafür sind die Arbeit der Ökumenischen Sozialstation, die sich um kranke und ältere Menschen kümmert oder das Engagement der Kirchen unter der Überschrift „Die Sächsische Schweiz ist bunt“.

Pfarrer Gulbins möchte sich für eine Kirche einsetzen, die offen ist für alle, offen für unterschiedlichste Milieus und gesellschaftliche Gruppierungen. Das heißt für ihn auch: raus aus den Kirchenmauern. „Ich möchte dort sein, wo die Menschen miteinander reden“, sagt er. Ob auf dem Marktplatz, beim Spazierengehen im Park oder in der Firma. Er könnte sich sogar vorstellen, mal einen Gottesdienst in einer Kneipe zu feiern. „Dann trinkt man ein Bier zusammen und redet mal Tacheles.“ Dort sein, wo die Menschen sind, schließt auch die Neuen Medien mit ein. Pfarrer Gulbins pflegt seine eigene Website und ist auf Twitter aktiv.

Neben den seelsorgerischen Aufgaben wird ganz profane Verwaltungsarbeit einen wesentlichen Teil seiner Zeit einnehmen. Als Pfarrer ist er für Kirchen, Gemeindegebäude und Friedhöfe mit verantwortlich. Darin sieht er keine Hürde. „Ich möchte der Gemeinde ermöglichen, ihren Glauben zu leben“, sagt er. Da gehört der Papierkram dazu. Die erste Herausforderung ist eine große Baumaßnahme, die 2017 über die Bühne gehen muss. Die Sebnitzer Peter-Pauls-Kirche braucht dringend eine neue Heizung. „Das wird nicht nur über meinen Schreibtisch gehen, da werde ich auch auf der Baustelle sein“, sagt Lothar Gulbins. Ansonsten ist sein Ziel in den kommenden Monaten vor allem eins: Rausgehen, zuhören, die Menschen kennenlernen.

