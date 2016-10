Raus aus dem Dornröschenschlaf Die Unternehmen und Händler in der Gemeinde stellen ein großes Potenzial dar. Das soll besser vermarktet werden.

Daniel Zimmermann (rechts) von der Seifenmanufaktur Marbach hat die Handelsinitiative Striegistal.jetzt nach dem Vorbild von Döbeln.jetzt gegründet. Nicolas Sihombing vom Café Batavia hat diese Initiative in Döbeln gestartet und bei der Gründung unterstützt. © André Braun

Eine Seite im sozialen Netzwerk Facebook gibt es schon, bald soll eine Broschüre erscheinen und auch eine „richtige“ Internetseite wird es demnächst geben. Die Gewerbetreibenden in der Gemeinde Striegistal wollen sich praktisch selbst aus dem Dornröschenschlaf erwecken und ihren Bekanntheitsgrad steigern.

Striegistal.jetzt heißt das Projekt, das auf Initiative des Marbacher Ortschaftsrates ins Leben gerufen wurde. „Allein ist es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Deshalb wollen wir eine gemeinsame Plattform auf die Beine stellen“, sagt Daniel Zimmermann, selbst Mitglied im Ortschaftsrat und Geschäftsführer der Marbacher Seifenmanufaktur. Ursprünglich sei das Vorhaben für die Marbacher Unternehmen geplant gewesen, doch schnell sei klargeworden, dass es Sinn macht, es auf die gesamte Gemeinde auszudehnen. „Die dörfliche Region wird oft unterschätzt. Wir haben neben der reizvollen Natur auch ungewöhnliche Unternehmen. Doch davon wissen die wenigsten“, so Daniel Zimmermann.

Über Facebook sind Daniel Zimmermann und seine Mitstreiter auf die Initiative Döbeln.jetzt aufmerksam geworden. Nicolas Sihombing, der die Initiative in der ehemaligen Kreisstadt mit ins Leben gerufen hat, stellte den Striegistaler Gewerbetreibenden das Projekt vor. Mit der Unterstützung von Nicolas Sihombing entsteht eine Broschüre, die Ende Oktober/Anfang November erscheinen soll. Das Format sei etwas anders als bei der Broschüre, die Döbeln.jetzt herausgibt. „Wir haben uns für das Format A4 quer entschieden“, so Zimmermann. In der Broschüre können sich Gewerbetreibende und Geschäftsinhaber auf hochwertigen Fotos und mit Text vorstellen. Für die erste Ausgabe wurden 20 Unternehmen ausgewählt. Weitere Interessenten sind vorhanden, die Broschüre soll halbjährlich erscheinen.

Bei der Produktion der Broschüre gibt es Unterstützung von offizieller Seite. „Wir haben das Projekt im Landratsamt eingereicht und eine Fördermittelzusage über das Programm Landaufschwung erhalten“, so Zimmermann. Darüber werden 80 Prozent der Kosten von mehr als 8 000 Euro gefördert. Die Broschüren, die in einer Auflage von tausend Stück hergestellt werden, sollen in Wartebereichen von Arztpraxen, Cafés oder Restaurants ausgelegt werden. Dabei macht sich auch die Zusammenarbeit mit Döbeln.jetzt bezahlt. Für die Döbelner Broschüre gibt es 90 Auslegestellen, die auch die Striegistaler mit nutzen dürfen. Andersherum wird das Heft von Döbeln.jetzt auch in den Auslegepunkten in der Gemeinde Striegistal einzusehen sein.

Mit der eigenen Initiative wollen die Gewerbetreibenden der Gemeinde auch unlauteren Machenschaften vorbeugen. „Immer wieder bekommen wir Anrufe oder Besuch von Verlagen, die vorgeben im Namen der Gemeinde zu handeln und Einträge in irgendwelchen Publikationen verkaufen“, so Zimmermann. Das könne mehrere Hundert Euro im Jahr kosten und das je nach Vertragslaufzeit über einige Jahre.

Das Werbeplakat der Initiative Striegistal.jetzt hat für Daniel Zimmermann Symbolcharakter. „So wie die Brücke die Ufer der Striegis verbindet, sollen durch unsere Initiative die Unternehmen verbunden werden.“ Mit der Vernetzung untereinander solle das Heimatgefühl gestärkt werden. Auch das Konkurrenzdenken soll weitgehend ausgeschaltet werden. Jeder Gewerbetreibende, der sich in der Broschüre vorstellt, nennt weitere Unternehmen, mit denen er eine gute Zusammenarbeit pflegt.

