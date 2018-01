Raus aus dem Chaos Die Organisation der Bunten Republik Neustadt lief 2017 schief. Nun wird sie komplett umgekrempelt.

Zur Bunten Republik Neustadt kamen auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Besucher. Allerdings stand das Fest lange auf der Kippe. © Sven Ellger

Bei der Bunten Republik Neustadt (BRN) gibt es dieses Jahr einige Änderungen. Ein neues Anmeldeverfahren, eine neue Koordinatorin – all das scheint auch die Neustädter wieder verstärkt ins Boot zu holen. Rund 50 Anwohner trafen sich am Mittwochabend zu einer von der Stadtverwaltung organisierten Planungswerkstatt. Im Kulturzentrum Scheune wurden Neuigkeiten verkündet, Fragen beantwortet und Ideen geschmiedet.

Der Anlass: Baubürgermeister löst Versprechen nach Chaos-BRN ein

Die Organisation sei im Jahr 2017 nicht optimal gelaufen. So formuliert Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) vorsichtig, was manch böse Zunge als Verwaltungschaos titulierte. Im vergangenen Jahr hatte sein Straßen- und Tiefbauamt die Bearbeitung der Anträge vom Ordnungsamt übernommen. Das hatte sich zuvor viele Jahre um die Vergabe der Standplätze gekümmert – eigentlich Aufgabe des Straßenbauamts. Weil es bei dem Neustädter Stadtteilfest in der Vergangenheit aber viele Sicherheitsprobleme gab, wollte das Ordnungsamt „das Fest wieder in geregelte Bahnen lenken“, wie es Amtsleiter Ralf Lübs formulierte. Er sah diese Aufgabe 2017 als getan an und gab sie weiter. Die Straßenbauamtsmitarbeiter waren mit dem kurzfristigen Zuständigkeitswechsel überfordert, auch personell. So wurden die Bescheide für die Standanmelder erst wenige Tage vorm Fest verschickt – darunter zahlreiche negative. Also musste Schmidt-Lamontain eingreifen, wälzte tagelang alle Anträge erneut und rettete, was zu retten war. „In diesem Jahr soll es besser laufen“, sagt er. Und besser heißt vor allem anders.

Die Anmeldung: Kleinveranstalter dürfen zuerst Anträge stellen

Schon zum Ende des vergangenen Jahres gab die Stadt die erste grundlegende Veränderung bei der Organisation der Bunten Republik bekannt. So wird 2018 erstmals ein zweistufiges Anmeldeverfahren durchgeführt. Bis 2. März dürfen sich zunächst sogenannte Inselverantwortliche anmelden. Diese erklären sich bereit, das Programm für einen Straßenzug oder einen Platz auf die Beine zu stellen – in Absprache mit den dortigen Anwohnern und Gewerbetreibenden. „Als Straßenzug verstehen wir einen Abschnitt, der mindestens von einer bis zur nächsten Kreuzung geht. Es kann aber auch ein längerer Abschnitt sein“, sagt Schmidt-Lamontain. Diese Lösungen werden nicht nur von der Stadtverwaltung bevorzugt, weil die Mitarbeiter weniger Anträge wälzen müssen. Auch die Neustädter hatten Inseln gefordert, weil so inhaltliche Konflikte – wie zwei nebeneinanderstehende Bühnen mit lauter Musik – besser gelöst werden können. Die Verwaltung kann die Erlaubnisse nämlich nicht nach Programm und Angebot vergeben, die Inselverantwortlichen schon. Allerdings übernehmen sie auch Haftung und Kosten.

Nach dem 2. März können schließlich auch Einzelpersonen ihre Anträge stellen. Sie werden dann zugeordnet. „Wenn jemand einen Stand innerhalb einer Insel möchte, werden wir versuchen, den Kontakt zu dem Verantwortlichen zu vermitteln“, sagt der Baubürgermeister. Das zweistufige Anmeldeverfahren ist eine von zahlreichen Ideen aus dem BRN-Konzept von Scheune-Vorstand Magnus Hecht. Und sie ist nicht die einzige, die umgesetzt wird.

Die Anlaufstelle: Neue BRN-Chefin bietet Sprechstunden im Container an

Im vergangenen Jahr hatte Magnus Hecht erstmals die Aufgabe des BRN-Koordinators übernommen – eine vom Stadtteilhaus beauftragte und vom Ortsamt geförderte Stelle. Am Mittwoch stellte sich Ulla Wacker als neue Chefin des Stadtteilfestes vor. Ab Mittwoch bietet sie Sprechstunden im Kontaktcontainer auf der Louisenstraße an, in dem auch Neustadt-Kümmerin Manuela Möser sitzt. Jeden Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr können Interessierte sich zu Anmeldung und Versicherung beraten lassen. „Das Büro soll aber auch ein Treff- und Besprechungsort sein, zum Beispiel für Inselverantwortliche“, sagt Wacker. „Ein Ort, wo alle Informationen zusammenlaufen.“

Die Aussichten: Bunte Republik könnte zum Inselfest werden

Der Baubürgermeister zeigte sich am Ende der Planungswerkstatt zufrieden: „Das ist ein spannendes Ergebnis, auf dem wir gut aufbauen können.“ Zwar gab es am Mittwoch noch keine endgültigen Entscheidungen. Es zeichnet sich aber ab, dass es neben den beiden bereits bestehenden Inseln auf dem Martin-Luher-Platz sowie der Sebnitzer Straße vier weitere geben könnte. Diese haben sich am Mittwochabend in Gruppen zusammengefunden und Pläne für die jeweiligen Straßenzüge geschmiedet. So könnten weitere Inseln auf der Martin-Luther-Straße, auf der nördlichen sowie auf der südlichen Alaunstraße entstehen. Eine weitere Gruppe will sich um das Eck Tal-/Schönfelder/Kamenzer sowie östliche Louisenstraße kümmern. Allerdings muss es zunächst weitere Gespräche geben. Bleibt also abzuwarten, wieviele Inseln es bei der diesjährigen BRN am dritten Juniwochenende letztlich gibt.

