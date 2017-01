Raupennest restlos ausgebucht Die Nachfrage ist im Januar in der Reha-Klinik so groß wie lange nicht. Das führt zu ungeahnten Herausforderungen.

Die Altenberger Reha-Klinik hat zurzeit so etwas wie ein Luxusproblem, das Klinik-Chef Hans-Jürgen Münch vor eine außergewöhnliche Entscheidung stellte. In den vergangenen Jahren waren Fachklinik und Gesundheitszentrum im Monat Januar nicht so stark ausgelastet, sodass diesmal die etwas belegungsärmere Zeit für dringende Instandsetzungen genutzt werden sollte. Nach den rund 20 Jahren, seit der neue Klinik-Komplex in Betrieb ist, macht sich Verschleiß bemerkbar, vor allem an Leitungen. So kam es schon zu Wasserschäden. Das führte bereits dazu, dass die Großküche saniert werden musste. Die Investition belief sich, inklusive neuer Ausstattung, auf rund 700 000 Euro. Auch die Zimmer – das Raupennest verfügt über rund 355 Betten – müssen Schritt für Schritt modernisiert werden. Hier machen ebenfalls Leitungen in den Bädern Probleme. Deshalb werden jetzt gerade wieder etwa zehn Zimmer auf Vordermann gebracht. Wäre die Belegung so wie in den Vorjahren, würde davon kaum einer etwas bemerken. Doch es kam anders. „Wir sind urplötzlich im Januar mit Anschlussheilbehandlungen und Reha so gut ausgelastet, dass wir gar nicht mehr so viele Zimmer zur Verfügung haben“, schildert Münch. Deshalb hat er entschieden: Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, haben Vorrang. Anderen Gästen aber, die das Angebot Winteridylle gebucht hatten, musste er absagen. Betroffen davon sind etwa 40 Leute. „Wir haben ihnen ein Vergleichsangebot gemacht“, sagt Münch. Sie können zum selben Preis für eine Woche an den Stammsitz der Johannesbad-Unternehmensgruppe nach Bad Füssing fahren. Wer das nicht wollte, erhielt einen Gutschein über 50 Euro – für den nächsten Aufenthalt im Raupennest.

zur Startseite