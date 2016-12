Raupennest macht fit Das Altenberger Gesundheitszentrum gehört zu den Top-Rehakliniken Deutschlands. Womit die Einrichtung punktet.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die großzügige Bäderlandschaft in der Rehaklinik Raupennest bietet vielfältige Möglichkeiten für Therapien. So gibt es für Patientengruppen auch Wassergymnastik, hier mit Physiotherapeutin Katja Kempe. © Egbert Kamprath Die großzügige Bäderlandschaft in der Rehaklinik Raupennest bietet vielfältige Möglichkeiten für Therapien. So gibt es für Patientengruppen auch Wassergymnastik, hier mit Physiotherapeutin Katja Kempe.

Ganz besinnlich indes geht es im Bereich Traditionelle Chinesische Medizin zu (li.), hier Klinikleiter Hans-Jürgen Münch.

In dem beeindruckenden Glasbau befinden sich verschiedene Therapiebereiche.

So kann an Geräten die Muskulatur trainiert werden.

Osterzgebirge. Was für Fußballer und Fans die Bundesliga ist, das sind für Mediziner und vor allem Patienten die Top-Kliniken deutschlandweit. Nachdem das Magazin Focus Gesundheit seit Jahren die besten Krankenhäuser ermittelt, wurden jetzt erstmals in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut Munich Inquire Media bundesweit Leistungsspektrum, Qualität und Serviceleistungen von Rehakliniken untersucht. Insgesamt wurden 1 130 Einrichtungen unter die Lupe genommen. Davon schafften es 304 Rehakliniken auf die Top-Liste – und das Altenberger Raupennest jubelt. Gesundheitszentrum und Fachklinik aus dem Osterzgebirge gehören zu den Besten in Deutschland.

Wie der Mutterkonzern in Bad Füssing, die Johannesbad-Gruppe, informiert, sei dem Raupennest ein hoher Standard für das sehr breite Therapiespektrum und ein besonders hohes Niveau bei der Hygiene bescheinigt worden. Das klingt natürlich wie Musik in den Ohren von Klinikleiter Hans-Jürgen Münch und den rund 200 Mitarbeitern. „Dieses Gütesiegel bestärkt uns in unserer Arbeit für unsere Patienten“, sagt Münch. „Die Ärzte und Sozialdienste beweisen mit der hohen Rate an Weiterempfehlungen, wie zufrieden sie mit unserer Arbeit sind.“

Das Raupennest, das 1951 als Genesungsheim eröffnet und nach Anbauten 1953 zu einem Sanatorium erweitert wurde, erarbeitete sich schon zu DDR-Zeiten einen exzellenten Ruf in der Orthopädie, Rehabilitation und Sportmedizin. Die Mitarbeiter überzeugten nicht nur durch ihr fachliches Können. Von dem Haus gingen immer auch eine familiäre Atmosphäre und Freundlichkeit aus. Das Gesamtpaket war für die Einrichtung nach der Wende schon einmal überlebenswichtig. Denn als so viele Firmen auf der Kippe standen, auch Gesundheitseinrichtungen, waren das alles für Unternehmenschef Dr. Johannes Zwick entscheidende Argumente, mit dem Raupennest in eine neue Zukunft zu gehen.

Auch nach dem Umzug 1997 in ein viel größeres und vor allem moderneres Gebäude mit rund 355 Betten ging diese Philosophie nicht verloren. Das Spektrum wurde nach und nach erweitert, zu konventionellen Behandlungsmethoden aus der Schulmedizin kamen alternative Heilverfahren wie die Traditionelle Chinesische Medizin oder die Osteopathie. Auch Therapieansätze aus dem Spitzensport wurden für den Patientenalltag tauglich gemacht.

So bietet die große Bäderlandschaft die Möglichkeit, in einem Strömungskanal die Muskulatur zu stärken. Dabei justiert die Klinikleitung immer wieder nach, reagiert auf Entwicklungen. Da zurzeit wieder mehr Patienten nach Knie- und Hüftoperationen zu Anschlussheilbehandlungen kommen, werden zum Beispiel weitere Zimmer mit Pflegebetten ausgestattet. Das Raupennest stellt dabei seine Leistungen intern und extern immer wieder auf den Prüfstand, um das hohe Niveau zu halten.

Das hat das Ranking nun erneut bestätigt. Die Johannesbad-Gruppe konnte neben dem Raupennest gleich noch ihre Rehabilitationseinrichtungen in Fredeburg und Furth im Wald in der Top-Liste von Focus Gesundheit platzieren. „Es zeigt, dass unsere Ärzte und Therapeuten beste Arbeit leisten“, sagt Dr. York Dhein, Vorstandsvorsitzender der Johannesbad-Gruppe.

Für die Studie wurden unter anderem Ärzte, Patientenverbände, Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeiter befragt. Bewertet wurden zudem die rehabilitationsmedizinischen Angebote und der Hygienezustand. Außerdem wurden Qualitätsberichte eingesehen. Die Top-Liste soll Patienten helfen, zum Beispiel nach einer Operation die passende Rehaklinik zu finden.

