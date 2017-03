Raupennest feiert 20. Geburtstag Die Altenberger Reha-Klinik hat sich am neuen Standort etabliert.

Nun steht es fest: Das Altenberger Raupennest wird am 25. August sein 20-jähriges Jubiläum am neuen Standort feiern. Dazu ist eine Festveranstaltung geplant, wie die Geschäftsführung informiert, zu der Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) als Ehrengast erwartet wird.

Das Raupennest war im Sommer 1997 mit etwa 80 Mitarbeitern vom alten Standort an der Zinnwalder Straße in einen neuen, größeren Klinik-Komplex an der Rehefelder Straße gezogen. Inzwischen firmiert die Einrichtung unter dem Namen Johannesbad Fachklinik & Gesundheitszentrum Raupennest. Nach Umbauten und Modernisierungen in jüngster Zeit verfügt die Reha-Klinik aktuell über 377 Betten und beschäftigt 210 Mitarbeiter. Die Auslastung lag im Vorjahr nach Angaben von Klinik-Leiter Hans-Jürgen Münch bei über 85 Prozent. Ein Ergebnis, mit dem er sichtlich zufrieden ist. Denn das bedeutete eine Steigerung gegenüber 2015 um glatte vier Prozent. (SZ/ks)

