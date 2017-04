Gut zu wissen Raum für Jugendklub in Aussicht Jugendliche suchen einen Treffpunkt ohne Aufsicht in Sebnitz. Jetzt gibt es ein Angebot von der Stadt.

Im Anbau auf dem Sängerhof will die Stadt Sebnitz zwei Räume für den Jugendklub herrichten. © Dirk Zschiedrich

Die Chancen stehen gut, dass Sebnitz schon bald einen selbstverwalteten Jugendklub bekommt.

Nachdem sich bei der zweiten Jugendkonferenz im März eine Gruppe junger Leute zusammengefunden hat, die das Projekt seitdem vorantreibt, stellt die Stadt den Jugendlichen jetzt die bislang noch fehlenden Räume in Aussicht. Das gab Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) am Mittwoch im Stadtrat bekannt.

Konkret geht es um Räumlichkeiten im Sängerhof, die früher als Lager für ein Geschäft an der Schandauer Straße dienten. Dort wären im Erdgeschoss ein größerer und ein kleinerer Raum frei. Das Haus gehört der Stadt. Mitarbeiter der Verwaltung haben die Räume bereits in Augenschein genommen und die Kosten geschätzt. Elektrik, Wasseranschluss und Toiletten müssten eingebaut werden. Das kostet rund 10 000 Euro. Die würden aus der Stadtkasse bezahlt, wenn der Stadtrat es beschließt.

„Ich denke, dass es eine Bereicherung für die Stadt sein kann“, sagte der Oberbürgermeister. Die vorgeschlagenen Räumlichkeiten liegen bewusst im Stadtzentrum und nicht am Rand. Auch die direkte Nachbarschaft zum DRK-Mehrgenerationenhaus und zum Büro der Initiative „Hier. Bewegen. Wir!“ sei positiv. Dennoch soll es sich bei dem Jugendklub um ein eigenständiges und unabhängiges Projekt handeln – es wäre der erste selbstverwaltete Jugendklub in der Stadt Sebnitz seit der Nachwendezeit. In den Ortsteilen existieren derzeit Jugendklubs in Hinterhermsdorf, Lichtenhain, Altendorf und Mittelndorf.

Am 5. Mai will sich der Oberbürgermeister persönlich mit den Jugendlichen im Mehrgenerationenhaus treffen. Dann sollen weitere Details besprochen werden, auch, was die Nutzungszeiten oder das Thema Alkohol angeht.

In mehreren Workshops hat die Gruppe bereits an einem Konzept gefeilt, begleitet von den Mitarbeitern des Projektes „Hier. Bewegen. Wir!“ der Aktion Zivilcourage und der Demografiebeauftragten der Stadtverwaltung. Die hatten bereits die Sebnitzer Jugendkonferenzen initiiert.

