Rauf aufs Klettergerüst Die Mädchen und Jungen der Kita haben ihren Spielplatz eingeweiht. Den verdanken sie vielen Helfern und Spendern.

Flora (von links), Bella, Benjamin und Johann aus der Kita Haus der Sonnenkinder in Kiebitz freuen sich über das tolle Spielgerät für die Krippenkinder. Hier können sie klettern und rutschen. Außerdem gab es zur Spielplatzeinweihung noch eine Überraschung. Die Prokuristin der Döbelner Stadtwerke hatte Plüsch-Füchse mitgebracht. © André Braun

Hurra, hurra, der neue Spielplatz ist da – sangen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte in Kiebitz. Sie konnten es kaum erwarten, die neuen Spielgeräte in Besitz zu nehmen. Doch zuvor bedankten sie sich bei den Stadtwerken Döbeln, dem Kinderförderverein, der Gemeinde und den Bauhofmitarbeitern mit einem Programm, einem Plakat und Blumentöpfen, die sie selbst gestaltet hatten. Ein großes Dankeschön erhielt auch Gemeinderätin Katrin Leipacher, die die Gestaltung des Platzes entworfen hat.So richtig Spaß hatte das Spielen auf dem Platz hinter der Kita Sonnenkinder wirklich nicht mehr gemacht. Die meisten Spielgeräte waren älter als 20 Jahre und in einem maroden Zustand. Wegen der vielen Bäume war das Areal sehr dunkel und die Einfriedung ließ zu wünschen übrig. Deshalb stimmten die Räte einem Finanzbudget zur Sanierung in Höhe von 18 000 Euro zu.

Anfang April begannen die Arbeiten. Zunächst wurden von den Mitarbeitern des Bauhofes die alten Spielgeräte abgebaut, der Fallschutzsand und die alte Einfassung entfernt. Die Bäume waren bereits zuvor gefällt worden. Nur eine Platane, die stehen bleiben sollte, musste aus Sicherheitsgründen später weg. Doch bereits Anfang Mai wurden drei neue, schon recht große Bäume gepflanzt.

Die Auswahl der Spielgeräte haben die Kindergärtnerinnen und ihre Leiterin Petra Hüttner übernommen. Es wurde darauf geachtet, dass es für alle Altersgruppen Angebote gibt. Der Kinderförderverein unterstützte das Vorhaben mit 3 500 Euro und die Stadtwerke Döbeln mit einer ähnlichen Summe. Außerdem brachte Prokuristin Simone Friedrich zur Einweihung kleine Stadtwerke-Füchse mit.

„Wir bedanken uns bei denjenigen, die mit Muskelkraft den schönen Spielplatz gebaut, und bei denjenigen, die das Projekt finanziell unterstützt haben“, so Petra Hüttner. Franz-Eddie (6) durfte das Spielgerät der größeren Kinder einweihen, das der Krippenkinder die zweijährige Mila.

Mittelpunkt der Spielplatzgestaltung ist ein Sandkasten, in dem sich auch große Spielgeräte befinden. Der Sand dient nicht nur zum Spielen, sondern auch als Fallschutz. Die große Sandspielfläche in Form eines großen O wird von einem Weg eingefasst. Der ist gepflastert, damit die Mädchen und Jungen mit Rollern, Drei- oder Laufrädern fahren können. Es gibt einige Rasen- und Grünflächen, Sitzecken sowie weitere Sandkästen mit Sonnensegel. Die Nestschaukel wurde wiederverwendet und ist Bestandteil der Gestaltung.

Die bisherige Fläche, auf der bei entsprechender Witterung die Stühle und Tische standen, wurde gepflastert. An der Wand des Spielgerätehauses haben die Bauhofmitarbeiter eine große Schultafel angebracht, sodass die künftigen Schulkinder schon einmal üben können.

„Der schöne Spielplatz ist sicher eine Entschädigung für das lange Warten“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Bernd Sonntag. Er wünschte den Kindern im Auftrag der Gemeinde viel Spaß und Freude beim Spielen. Das ließen sich die Knirpse nicht zweimal sagen und tobten auf ihren Spielplatz los.

