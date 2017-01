Rauf auf die Bretter Rugiswalde hat am Abfahrtshang vorgelegt, Sohland folgt. Auch Langlauf ist möglich. Zum Beispiel in Neukirch.

Am Skihang in Rugiswalde ist der Lift seit Montag geöffnet. Aktuell liegen dort rund 35 Zentimeter Schnee. Auch im Bautzener Oberland ist bald Abfahrtslauf möglich. © Dirk Zschiedrich

Wintersportler können schon mal ihre Ausrüstung bereit machen. Während in Rugiswalde die Abfahrtssaison bereits begonnen hat (SZ vom Dienstag), steht der Start in die Ski-Saison im Oberland bevor. Auch Freunde des Langlaufes können sich freuen.

Voraussichtlich ab Mittwochnachmittag gibt es die ersten gespurten Loipen in Neukirch – Einstieg am Waldschlösschen, Karl-Berger-Straße, bzw. dem davor gelagerten Touristenparkplatz. „Wir müssen sehen, inwiefern der Schnee auf den Waldwegen schon reicht, um Loipen anzulegen“, sagte Bürgermeister Jens Zeiler auf Anfrage. In dem Maße, wie es in den nächsten Tagen noch schneit, soll das Skiwandernetz am Valtenberg angelegt werden.

Voraussichtlich ab dem Wochenende wird es auch im Steinigtwolmsdorfer Oberdorf zwei gespurte Rundwege geben – Einstieg in die Loipe an der Grenzstraße. Wintersportler können zwischen viereinhalb und sechs Kilometern wählen. Hartmut Rößler spurt die Skiwanderwege übers Feld und am Waldrand seit einigen Jahren mit seinem Motorschlitten auf private Initiative. Dienstagmittag lagen in Steinigtwolmsdorf etwa zehn Zentimeter Schnee. Wenn das Wetter hält, was die Meteorologen versprechen. sollen bis zum Wochenende noch einige Zentimeter dazu kommen. Voraussichtlich am Freitag werde er auf seinem Motorschlitten die erste Runde dieser Saison drehen, sagte Hartmut Rößler.

Hier sind die Schneetelefone geschaltet zurück 1 von 5 weiter Sohland: 035936 429011 www.sohland.de (Rubrik Tourismus) Neukirch: 035951 25119 Schirgiswalde: 0171 7130254, www.ski-und-bike-schirgiswalde.de Rugiswalde: 03596 502152, www.skiclub-rugiswalde.de Lausche: 035841 35745 www.asvl-waltersdorf.de

Gespurte Rundwege

Der Lift in Rugiswalde ist seit Montag in Betrieb. Geöffnet ist er in der Woche täglich 10 bis 20 Uhr, am Wochenende bereits ab 9 Uhr. Gespurte Loipen stehen laut Internetseite des Skiclubs aktuell noch nicht zur Verfügung. Der Sohlander Skiclub öffnet den Lift im Tännicht ab Donnerstag oder Freitag dieser Woche, kündigte Skiclubchef Günther Rößler an. Der Lift ist in der Woche von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr in Betrieb. Möglich ist das auch deshalb, weil der Verein seit Kurzem eine moderne Schneekanone hat. Dank der Unterstützung von Sponsoren konnte sie angeschafft werden.

Ohne künstliches Weiß muss der Skihang in Wehrsdorf auskommen. Aber auch dort sieht es durch den Schneefall der letzten Tage gut aus. „Jetzt brauchen wir nur noch Frost“, sagt Betreiber Dieter Knoblauch. Wenn die Wettervorhersagen stimmen und es ab Donnerstag richtig kalt wird, geht der Lift eventuell am Wochenende in Betrieb. Noch kein Starttermin ist am Schirgiswalder Mälzerberg in Sicht.

Auch an der Lausche in Waltersdorf laufen die Schneekanonen. Der Skiverein hofft, den großen Lift zum Wochenende in Betrieb nehmen zu können. Wenn genügend Schnee liegt und der Hang präpariert wurde, ist wochentags von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet, zudem Mittwoch, Freitag und Sonnabend mit Flutlicht bis 21 Uhr.

zur Startseite