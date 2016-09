Raue Sitten auf Zittaus Straßen In der Bilanz stehen zwei verletzte Schulmädchen nach Fahrerflucht und ein Senior, der in eine Mauer rast.

Ebersbach-Neugersdorf. Am Mittwochmorgen wurden zwei Mädchen in Ebersbach leicht verletzt. Die 11 und 12-jährigen Schülerinnen stiegen gemeinsam gegen 7.15 Uhr aus dem Schulbus, als sich ein Motorrad näherte. Als sie die Straße überquerten, streifte das Motorrad die beiden Mädchen und fuhrt weiter. Der Fahrer drehte sich um und zeigte den Schülerinnen den Stinkefinger. Die Polizei bittet um Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Motorradfahrer machen können, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583 62-210 zu melden.

Die Polizei sucht auch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Zittau ereignete. Der 74-jährige Fahrer eines blauen Mercedes bog von der Leipziger Straße nach rechts in die Komturstraße ein. In diesem Moment fuhr ein Radfahrer rechts am Pkw entlang und stieß dabei gegen den Spiegel der Beifahrertür und stürzte. Der Radler stieg wieder auf sein Rad und fuhr auf der Leipziger Straße davon. Er war ca. 35 Jahre alt, trug eine kurze Hose und ein helles T-Shirt. Es entstand ein Schaden von 750 Euro. Wer Angaben zum Unfall oder zum Radfahrer machen kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 03583 62-210 zu melden.

Rund 14 000 Euro Sachschaden verursachte ein 72-Jähriger am Mittwochnachmittag in Zittau. Der Senior befuhr die Pfarrstraße vom Stadtring kommend in Richtung Klosterplatz. Dort gab er laut Zeugen plötzlich Gas und fuhr mit 40 bis 50 km/h in eine Mauer mit Elektrokasten in der Kirchstraße. Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben ist er mit dem Schuh in der Fußmatte hängen geblieben.(szo)

